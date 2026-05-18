Tres detenidos tras intervenir dos pistolas y más de medio centenar de cartuchos en dos operativos antidroga en Málaga

Armas intervenidas en operativos antidroga en Málaga capital - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han intervenido dos pistolas reales y abundante munición en dos operativos antidroga llevados a cabo en Málaga capital. En el marco de las operaciones hay tres personas detenidas por su presunta responsabilidad en un delito de tenencia ilícita de armas, tras sendos registros en Las Flores y Los Asperones.

En el domicilio de uno de los arrestados, que ha ingresado en prisión provisional, se intervinieron 800 gramos de cocaína, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

En el marco de dos operaciones antidroga, practicadas por investigadores de la Comisaría de Distrito Oeste, se han incautado dos armas cortas de fuego municionadas, una con el número de serie borrado o troquelado, además de cuatro cargadores y más de medio centenar de cartuchos del calibre nueve mm parabellum.

Las averiguaciones sostienen que se tratan de armas utilizadas para la autodefensa, en prevención de posibles 'vuelcos', ante una hipotético robo de sustancias estupefacientes por bandas rivales. Entre los sospechosos figura una pareja con residencia en Los Asperones, vinculada presuntamente con el menudeo de droga, según la investigación.

Los agentes les intervinieron, en una dependencia anexa a su domicilio, una pistola semiautomática preparada para abrir fuego, 37 cartuchos --ocultos en el interior de un calcetín anudado--, y cuatro cargadores, así como útiles para la preparación y dosificación de las dosis de estupefacientes, más de 8.000 euros en efectivo, y una balanza de precisión.

En el otro registro, efectuado días atrás en Las Flores, los agentes detuvieron a un hombre dedicado al menudeo de droga a mediana escala. Los agentes obtuvieron evidencias que acreditaban su relación con el negocio ilícito.

En su vivienda, intervinieron 800 gramos de cocaína, dos balanzas de precisión, una pistola municionada, 14 cartuchos, y una fuerte. Este último ha ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial competente.