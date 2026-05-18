Tres detenidos al desmantelar una plantación con más de 400 plantas de marihuana en Las Cabezas (Sevilla)

Imagen de la intervención en la plantación indoor desmantelada en Las Cabezas de San Juan (Sevilla). - GUARDIA CIVIL

LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) como presuntos autores de un delito contra la salud pública al desmantelar una plantación 'indoor' con 444 plantas de marihuana, intervenir sustancias como cocaína y heroína para su posterior distribución y, además, desmantelar un enganche fraudulento a la red eléctrica durante la entrada y registro de varios inmuebles que usaban como punto de venta.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación, llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Lebrija, se inició tras tener conocimiento a través de la colaboración ciudadana de un posible punto de venta de sustancias en una ubicación céntrica de la referida localidad. Esto llegó a crear "una sensación de inseguridad y alarma entre los vecinos".

De esta manera, la Guardia Civil inició una línea de investigación para la identificación de los presuntos implicados y reconoció a varias personas conocidas en el ámbito del menudeo y consumo de sustancias estupefacientes que transitaban por la zona que estaba siendo investigada.

Consecuentemente, se estableció vigilancia sobre los desplazamientos de estas personas. Esto llevó a los investigadores hasta dos inmuebles ubicados en la principal arteria de la localidad y, de esta forma, constataron un continuo trasiego diario de personas a distintas horas del día.

Los dispositivos de vigilancia han identificado a los tres principales encargados de la distribución y custodia de las sustancias. Además, se han realizado entradas y registros autorizados en tres inmuebles, en los que se han intervenido 65 gramos de cocaína y 20 gramos de heroína preparados para su distribución en dosis individualizadas.

En uno de los inmuebles la Guardia Civil ha localizado una plantación indoor de marihuana con 444 plantas en un avanzado estado de floración, así como diverso material necesario para el cultivo y elaboración.

Asimismo, ha sido desmantelada 'in situ' la instalación del enganche fraudulento a la red eléctrica, a fin de evitar la sobrecarga de la propia red y el consiguiente riesgo de incendio para los vecinos de la zona.

Los tres detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo y tráfico de drogas y un delito de defraudación eléctrica.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil con la colaboración con los Cuerpos de Policía de las corporaciones locales en la provincia de Sevilla, dentro de los servicios encaminados al mantenimiento de la seguridad ciudadana y de prevención y erradicación de puntos de venta de estupefacientes.

La denominada como operación 'Farrosa' se ha desarrollado en el marco de los servicios de prevención establecidos para la lucha contra el tráfico de drogas y erradicación de puntos de venta llevada a cabo por la Guardia Civil.