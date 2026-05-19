Abierto el plazo para la presentación de solicitudes para el Programa de Fomento del Empleo Agrario 2026 en Jaén

Archivo - El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández (d), durante una visita a actuaciones realizadas con cargo al PFEA en Pozo Alcón. - SUBDELEGACIÓN JAEN - Archivo

JAÉN 19 May. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha informado este martes de la apertura del plazo para presentar solicitudes al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 2026, dotado en la provincia con 25,7 millones de euros.

En concreto, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó este lunes el acuerdo de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Jaén, relativo a la convocatoria de subvenciones del citado plan.

Asimismo, se indica que, una vez publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se abrirá el plazo de presentación de solicitudes por parte de las entidades locales y demás entidades beneficiarias. Deberán formalizar sus proyectos dentro del periodo establecido, de conformidad con los requisitos recogidos en las bases reguladoras del programa.

Fernández ha afirmado que la apertura de este plazo "supone un momento clave para la planificación de las entidades locales, que deben presentar sus proyectos dentro del periodo establecido, ya que el PFEA es una herramienta esencial para la generación de empleo y la mejora de los municipios rurales", según ha informado en una nota la Subdelegación.

"El compromiso del Gobierno de España con el desarrollo del medio rural se materializa a través de programas como el PFEA, que permiten crear empleo, mejorar infraestructuras y contribuir a la cohesión territorial y a la fijación de población", ha destacado.

El PFEA contará en la provincia de Jaén con una dotación de 25,7 millones de euros procedentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), destinados a sufragar los costes de contratación y Seguridad Social de las personas trabajadoras contratadas en el marco del programa.

Estos fondos se distribuyen siguiendo criterios que tienen en cuenta la situación laboral de cada municipio, y permiten la ejecución de proyectos promovidos por los 97 ayuntamientos de la provincia y la Diputación de Jaén, que se desarrollan especialmente durante los meses de menor actividad agrícola.

Los proyectos deben ser de interés general o social y ejecutarse directamente por las entidades locales o mediante los procedimientos de contratación correspondientes, siempre dentro del ámbito de sus competencias.

El Programa de Fomento del Empleo Agrario, que también cuenta con aportación de la Junta de Andalucía y las diputaciones para sufragar os materiales, permite desarrollar actuaciones de mejora de infraestructuras, mantenimiento de espacios naturales, recuperación del patrimonio y refuerzo de los servicios municipales, además de iniciativas orientadas a dinamizar la economía local.

Durante el pasado ejercicio, el PFEA generó en la provincia jiennense en torno a 340.000 jornales, ofreciendo oportunidades de empleo a personas desempleadas, especialmente a trabajadores eventuales del sector agrario.

"Permite la contratación de miles de personas desempleadas cada año, al tiempo que impulsa inversiones que tienen un impacto directo en la calidad de vida de la ciudadanía en los municipios", ha aapuntado al respecto el sudelegado.

En este sentido, ha subrayado la importancia de la planificación técnica y administrativa por parte de las entidades locales y ha insistido en que "la presentación de las solicitudes dentro del plazo establecido es determinante para garantizar la eficacia del programa y la correcta ejecución de los proyectos".