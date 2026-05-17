Acpacys reincorpora la terapia 'TheraSuit', técnica orientada mejorar el control postural y la motricidad

Sede de Acpacys. - ACPACYS

CÓRDOBA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y Otras Afecciones Similares (Acpacys) ha reincorporado a sus servicios la terapia 'TheraSuit', una técnica de rehabilitación intensiva orientada a mejorar el control postural y las habilidades motoras en personas con alteraciones neurológicas.

Según informa la asociación en su web, consultada por Europa Press, la reincorporación de esta terapia se produce después de que uno de los fisioterapeutas de la entidad, que "continua avanzando en la mejora" de sus prestaciones, haya "completado una formación especializada" en el método 'TheraSuit'.

Gracias a esta formación, Acpacys incorpora de nuevo esta terapia a su área de fisioterapia, "que estuvo un tiempo suspendida, ampliando así las opciones de intervención" para sus usuarios. Además, la asociación informa de que "próximamente" ofrecerá "el servicio de 'TheraSuit' tanto a sus "socios como a personas externas a la entidad".

El método 'TheraSuit' es una aplicación del tratamiento desarrollado por investigadores rusos para tratar los problemas de atrofias musculares que padecían los astronautas que pasaban largas temporadas en el espacio.

Partiendo de estas investigaciones, Richard e Izabela Koscielny, fisioterapeutas polacos y padres de una niña con parálisis cerebral, estudiaron y crearon este nuevo método de tratamiento para la rehabilitación de su hija. Se trasladaron a Estados Unidos y mediante el diseño de un traje especial para los niños, con una jaula de Rocher y con un método específico, crearon el 'Therasuit'.

Se trata de un tratamiento para personas afectadas por trastornos neurológicos, como parálisis cerebral, retrasos en el desarrollo y lesiones traumáticas del cerebro que "combina los mejores elementos de diversas técnicas y métodos, y está sólidamente basado en la fisiología del ejercicio".

El elemento clave del método es un 'Programa de fortalecimiento' establecido para el participante y basado en sus necesidades individuales, fortalezas y debilidades. El método está basado en un programa intensivo y específico de ejercicios. Además, la eliminación de reflejos patológicos y el establecimiento de nuevos patrones de movimiento, más correctos y funcionales son de marcada importancia.

De este modo, según resaltan desde Acpacys, el método 'Therasuit' permite "disponer de las ayudas necesarias para que cada paciente sienta que puede hacer las funciones propuestas por sí mismo", lo que "genera una gran motivación y satisfacción ante las nuevas funciones alcanzadas" y "repercute de forma directa y positiva en la autoestima del paciente sea este niño o adulto".