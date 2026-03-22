La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición premia cuatro proyectos de la Universidad de Granada

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición premia cuatro proyectos de la UGR - UGR

GRANADA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los XIX Premios Estrategia NAOS de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición han reconocido cuatro proyectos de la Universidad de Granada (UGR). Este organismo pertenece al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España.

Los galardones reconocen y dar mayor visibilidad a aquellos programas, intervenciones u otras iniciativas que entre sus objetivos contribuyan a la prevención de la obesidad, mediante la promoción de una alimentación saludable y/o de la práctica de actividad física regular en el marco de la Estrategia NAOS.

Estos premios pueden, además, favorecer la aplicación en otros ámbitos o lugares, estimular la puesta en marcha de nuevos proyectos, permitir identificar "buenas prácticas" y promover la cooperación entre las administraciones y los diferentes actores sociales y económicos para promocionar hábitos saludables.

Así, la iniciativa de la UGR, 'Deporte en Familia: Metodología Activa para la Mejora de la Iniciación al Deporte (MAMI Deporte)', se ha llevado el premio "A la promoción de la práctica de la actividad física en el ámbito familiar y comunitario".

Este proyecto de la Facultad de Ciencias del Deporte fomenta la práctica regular de actividad física y hábitos saludables a través de la integración de la familia en la actividad deportiva. Intenta favorecer el desarrollo de la iniciación deportiva y los hábitos saludables por la mimetización de las actitudes del entorno familiar, en especial de la madre, y promueve el interés por la actividad física y deportiva de una forma saludable.

El programa se plantea como una escuela multideportiva, tanto para progenitores como para niños y niñas, en la que se practican diferentes deportes en la Facultad de Ciencias del deporte de la Universidad de Granada, municipios de la provincia y otras entidades de promoción deportiva.

Por otro lado, el proyecto 'Wadisalud: Alimentación saludable desde el aprendizaje-servicio para la promoción de la salud y el bienestar escolar' de la Facultad de Farmacia de la UGR ha ganado el premio "A la promoción de una alimentación saludable en el ámbito escolar". Dicha iniciativa es de aprendizaje-servicio y conecta universidad, administración local y centros educativos para promover hábitos de alimentación saludable y bienestar en la población adolescente.

Destaca la implicación activa del estudiantado universitario en el diseño e impartición de talleres prácticos y participativos, adaptados a las necesidades reales del entorno educativo. Los resultados muestran una mejora significativa del conocimiento en salud, una alta satisfacción del alumnado participante y un impacto positivo tanto en la promoción de la salud juvenil como en la formación social y profesional del estudiantado universitario.

Además, el proyecto 'Interdisciplinary Weight Loss And Lifestyle Intervention For Obstructive Sleep Apnea: The Interapnea Clinical Trial', de la UGR y la Universidad Loyola Andalucía, ha obtenido el premio en el ámbito sanitario o sociosanitario, por abordar factores de riesgo como el sobrepeso y la obesidad en mujeres posmenopáusicas con apnea obstructiva del sueño.

Se trata de una intervención interdisciplinar que promueve cambios de hábitos de vida relacionados con la nutrición, el ejercicio físico, la higiene del sueño y el abandono de hábitos nocivos. Los resultados de la intervención han mostrado una reducción del peso corporal y mejora de las apneas.

La expansión del proyecto a centros colaboradores, así como la futura integración en las guías de tratamiento de la apnea obstructiva del sueño y la financiación económica de proyectos de investigación respaldan su continuidad e impacto en un mayor grupo de población.

La UGR también se ha llevado un segundo accésit "A la promoción de la práctica de la actividad física en el ámbito escolar" por la Coalición Española por una Infancia en Forma, un estudio que ha supuesto un cambio de paradigma a nivel mundial en la comprensión de la condición física de niños y niñas de entre tres y cinco años, constituyéndose como una investigación innovadora reconocida tanto a nivel nacional como internacional por la relevancia de sus hallazgos.

Este estudio desarrolla una batería específica de evaluación de la condición física, establece valores de referencia poblacionales ajustados por edad y sexo, y permite analizar las desigualdades geográficas y sociales existentes en la salud infantil, evidenciando además relaciones consistentes entre estilos de vida activos y un perfil físico más saludable desde edades tempranas.