Alcaldesa de Granada sobre la regularización de migrantes: "A los ayuntamientos se nos ha dejado solos una vez más"

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, atiende a los medios de comunicación, en una imagen de archivo. - Arsenio Zurita - Archivo

GRANADA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha lamentado que los ayuntamientos tengan que afrontar sin ayuda el proceso de regularización de migrantes decretado por el Gobierno de España, que está provocando "colas y saturación" en los Servicios Sociales del Consistorio, y al respecto del cual ha dicho que "a los ayuntamientos se nos ha dejado solos una vez más".

En este sentido se ha pronunciado la regidora cuando ha sido cuestionada este martes por los periodistas sobre su valoración del proceso de regularización y las "cargas" que este supone para la administración local, especialmente como responsable de la emisión de los certificados de vulnerabilidad necesarios para el proceso.

Así, Carazo ha recordado que Granada dispone de ocho centros de servicios sociales que están "colaborando" en este proceso, y sobre el certificado de vulnerabilidad, ha explicado que aún no se han empezado a elaborar, sino que se está recibiendo a aquellas personas que lo solicitan.

"Comenzó el jueves por la tarde este proceso y en efecto hemos notado la saturación y colas en buena parte en los ocho centros de servicios sociales, especialmente el centro de Almanjáyar y el del Zaidín como los que han tenido un mayor número de solicitudes y de personas también que solicitaban información", ha expuesto.

En este punto, la alcaldesa de Granada ha reclamado que "al igual que Correos recibe ayuda del Estado para favorecer esta tramitación en este proceso, a los ayuntamientos se nos ha dejado solos una vez más".

"A los ayuntamientos como siempre se nos carga con tareas burocráticas, administrativas, en procesos y con leyes que son estatales, donde no hemos opinado y donde tampoco se nos ha preguntado si tenemos la capacidad como para poder remitir y elaborar todos esos informes con una fecha de caducidad, que es el 30 de junio, luego imponiéndonos también una fecha para tener esos informes que se tienen que tramitar sin saber su número a priori y que en estas primeras horas está haciendo saturar la atención en nuestros centros", ha criticado Carazo.

La regidora ha dicho que "es el momento" y que lo está "hablando con otros alcaldes" en ayuntamientos donde ocurre lo mismo, y ha reiterado "que al igual que se ha hecho con las oficinas de correos o con las oficinas del INSS, pues que también a los ayuntamientos se nos dote de ayuda para poder contratar, para poder elaborar esos informes en tiempo en función a las solicitudes que tengamos".

Marifrán Carazo ha señalado que este proceso de regularización de migrantes va a suponer "una carga administrativa y burocrática sobrevenida hasta el 30 de junio" para los trabajadores de Bienestar Social "que no han contado con ayuda alguna".

"Es el momento a la vista de que llevamos tres días y de la situación que estamos viviendo todos los ayuntamientos y nuestros centros de servicios sociales, de solicitar ayuda para fortalecer esa atención y para favorecer también la emisión de los informes de vulnerabilidad en su caso", ha concluido.