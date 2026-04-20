El alcalde de El Ejido (PP) estalla por las "mentiras" de Vox en inmigración: "Si llegaran al gobierno la liaban parda"

1079560.1.260.149.20260420182138 El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), durante una sesión plenaria. - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 20 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora (PP), ha estallado este lunes en Pleno contra el discurso político de Vox en materia de inmigración y sus atribuciones, tanto a cada una de las administraciones como hacia él mismo, al considerar que carece de "propuestas constructivas" y además está lleno de "mentiras" que buscan confundir a los vecinos.

"Si ustedes llegaran algún día al gobierno --local--, Dios no lo quiera y los ejidenses tampoco, le metían fuego a El Ejido en dos telediarios, la liaban parda", ha manifestado el primer edil a la portavoz de Vox, Beatriz Sánchez, en el debate de una moción contra la política del Gobierno central de dar acogida a los solicitantes de asilo mediante alojamientos transitorios en establecimientos hoteleros.

Los representantes de ambas formaciones han chocado abiertamente durante un debate que se ha extendido más de una hora y que ha copado la mitad del Pleno, en el que la bancada socialista ha abandonado la sala, si bien el texto de Vox ha salido adelante con el voto del equipo de gobierno y los proponentes, ante el que han votado en contra dos ediles no adscritas.

Góngora ha recriminado a Vox que "mienta y trate de engañar a los ejidenses" ante un asunto "tan sensible" al haberle acusado de no haber "actuado para evitar" la presencia de inmigrantes en establecimientos hoteleros conforme al protocolo del Gobierno para atender a solicitantes de asilo pese a haberse opuesto en numerosas ocasiones a dicha medida.

"¿Cómo son tan manipuladores? ¿Cómo tienen tan poco reparo en engañar a los ejidenses?", se ha cuestionado Góngora ante Vox durante un debate que ha durado más de una hora --y ha supuesto la mitad de la sesión-- en el que se ha mostrado molesto ante el título de la moción al entender las actuaciones corresponden "única y exclusivamente al Estado", lo que le resta capacidad para "evitar" el uso como recurso habitacional para estos hoteles a los solicitantes de asilo.

No obstante, ha insistido en que desde el PP han presentado hasta "cinco mociones" para rechazar la actuación por parte del ministerio frente a una impulsada por Vox. "No están de vacaciones, pero tampoco deberían estar aquí", ha dicho Góngora, quien afirma haberse quejado "por activa y por pasiva", lo que le llevó a ser calificado de "racista" por parte del subdelegado de Gobierno, José María Martín, según ha recordado.

El regidor ha acusado a los miembros de Vox de tener "poca vergüenza" y estar faltos de "dignidad política" al considerar que, con su texto, buscan "hacer creer" que la cuestión depende del Ayuntamiento. "¿Tenemos que tener personal liberado y concejales liberados para que engañen al pueblo de El Ejido?", se ha preguntado antes de advertir que va a "denunciar la mentira".

Así, ha reclamado a la portavoz de Vox, Beatriz Sánchez, que baje su "tono de orgullo" e "insolente" para "empezar a trabajar de una forma constructiva" por El Ejido. "No se puede ser tan hipócrita que usted, que seguramente de su familia y de sus explotaciones agrícolas dependen no menos de 50 personas de origen inmigrante, y luego le estorban todos", ha acusado el alcalde.

Las palabras del alcalde han sido aprovechadas por Sánchez, quien en una lectura de su acusación le ha recriminado al alcalde su "insinuación" de que "son los agricultores los que han provocado el descontrol de la inmigración en el municipio", según ha interpretado.

VOX ACUSA AL PP DE "CULPAR A OTROS"

La portavoz de Vox ha afeado al PP que haya tratado de "culpar a otros" de "las consecuencias que ellos mismos han provocado". "Es su equipo de gobierno el que debe exigir los medios necesarios para garantizar la seguridad en las calles y es su equipo de gobierno el que debe velar porque se cumplan las normativas de convivencia municipales", le ha criticado.

Sánchez ha defendido que la inmigración "debe ser regulada y controlada", si bien ha vuelto a vincular su gestión con la delincuencia, al entender que las acciones de PP y PSOE han hecho que "El Ejido incremente año tras año su índice de delitos, sus parques sean ocupados por rezos islámicos en ramadán, las fachadas sean tenderetes de alfombras o que los comercios de la calle Almería no cumplan con ninguna exigencia de salubridad y ornato".

"Si el alcalde piensa que ahora debemos vivir bajo las costumbres de los llegados de fuera porque son ellos los que mantienen la agricultura, que se lo diga a la cara al agricultor español que se levanta a las cuatro de la mañana de lunes a domingo, al que no tiene nunca vacaciones o al que, si llega el parvispinus o una dana, lo pierde todo", ha interpretado Sánchez a raíz de su cruce de acusaciones con Góngora.

PSOE: UN "CIRCO"

Por su parte, los concejales socialistas han optado por abandonar el Pleno como gesto de protesta ante el "señalamiento reiterado" de los inmigrantes por parte de PP y Vox así como por el "uso partidista que están haciendo" de este asunto, lo que han calificado de "circo".

Durante su intervención, el portavoz socialista, Jose Miguel Alarcón, ha advertido de que la moción sobre los desplazados a alojamientos transitorios partía de un "planteamiento falso" al no ser "inmigrantes ilegales" sino "solicitantes de asilo pendientes de resolución de su expediente de protección internacional".

Estas personas, según ha advertido en una nota, "no están de vacaciones, como se ha llegado a afirmar en el debate, sino que son refugiados acogidos dentro de un procedimiento de protección internacional, muchos de ellos procedentes de contextos de guerra".

Asimismo, ha cuestionado que "pleno tras pleno, ya sea en sesiones ordinarias o extraordinarias, PP y Vox vuelvan a presentar iniciativas centradas en criminalizar al colectivo inmigrante, sin aportar soluciones reales para el municipio", lo que les lleva a "perjudicar los intereses de El Ejido y a generar preocupación injustificada entre la población".

"El Ejido necesita políticas de convivencia y responsabilidad institucional", ha concluido el portavoz socialista, para quien el Ayuntamiento debe centrarse en "promover soluciones que favorezcan la convivencia entre vecinos y vecinas en lugar de alimentar discursos que enfrentan a la población".

UN 32,5% DE POBLACIÓN EXTRANJERA

Durante el Pleno también se ha aprobado la cifra de población a 1 de enero de 2026, que según el Consistorio asciende a 93.258 habitantes, de modo que un 32,5 por ciento de población es extranjera, "lo que supone más de 29.100 extranjeros y una estimación de más de 4.000 irregulares con carácter permanente", según el alcalde.

El primer edil ha defendido que "en El Ejido apostamos por la integración y la convivencia, trabajando de forma muy trasversal, entre Ayuntamiento, colectivos y empresas".

Durante 2025, la población aumentó en 1.796 habitantes, lo que supone un crecimiento del 1,96 por ciento y confirma la tendencia ascendente de la última década. Así, el pasado año se registraron 1.007 nacimientos mientras que las defunciones ascendieron a 453, lo que arroja un saldo positivo.

La edad media se sitúa en 38,1 años, por debajo de la media provincial (41,38) y nacional (44,55), lo que lo convierte en "uno de los municipios 'más jóvenes'" de la provincia gracias a su "dinamismo económico, al sólido desarrollo del sector agroalimentario, a la diversificación empresarial, así como a la mejora de las infraestructuras y la ampliación de los servicios públicos", según el Consistorio.