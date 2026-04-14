Andalucía contabiliza cuatro asesinatos machistas en 2026 tras confirmarse el caso de Córdoba

Bomberos y Policía Nacional han intervenido en la Fuensanta, en Córdoba, tras el asesinato de una mujer de 64 años a manos de su expareja, que roció el lugar con gas pimienta. - MADERO CUBERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Andalucía contabiliza en lo que llevamos de 2026 un total de cuatro asesinatos por violencia machista tras confirmarlo como tal el Ministerio de Igualdad el caso de la mujer de 64 años de Córdoba capital que fue asesinada a machetazos este pasado lunes a las puertas de su casa por su expareja, que ha sido detenido. Existían antecedentes en VioGén y la víctima había denunciado recientemente por violencia de género al presunto agresor.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende en España a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, según ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su "más rotunda" condena y su "absoluto rechazo" ante este nuevo feminicidio machista y han traslado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

Tanto la ministra como la delegada han instado a que se lleven a cabo "todos los esfuerzos posibles" desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia. El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalcan que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad. Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación Alertcops, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Casi el 80% (78,6%) de las mujeres asesinadas en 2025 en Andalucía no había denunciado a su maltratador, es decir, solo hubo denuncias previas en tres de los catorce casos. Mientras que en España los crímenes machistas se han elevado a 47 y hubo denuncias previas en diez. Asimismo, en la comunidad autónoma el 35% de los asesinatos se cometieron en municipios de menos de 30.000 habitantes, mientras que junio y noviembre fueron los meses con más víctimas con tres casos cada uno.