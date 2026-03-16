La autopsia confirma que el cadáver hallado en un campo de Lucena (Córdoba) corresponde al joven desaparecido

Archivo - Agentes de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

LUCENA (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

La autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal y Forense de Córdoba al cuerpo del varón hallado en una zona de campo del término municipal cordobés de Lucena confirma que es el joven de unos 34 años de edad que estaba desaparecido desde principios de marzo.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la investigación, que instruye el Cuerpo Nacional de Policía, después de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mantenían activo el dispositivo de búsqueda para tratar de hallar pistas sobre su paradero.

Al respecto, la Guardia Civil fue alertada del hallazgo del cadáver a primera hora de la tarde de este domingo en la localidad lucentina, en una zona de olivar, en el entorno de Las Peñuelas.

Mientras, los agentes de la Benemérita continúan con la investigación por el cadáver del hombre --un joven de Córdoba, según las primeras pesquisas-- hallado el pasado viernes en una zona de campo de la barriada periférica de Santa María de Trassierra, en la capital cordobesa, en un paraje cerca de una carretera.