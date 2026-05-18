El Ayuntamiento de Córdoba aprueba su I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres con siete ejes y medidas concretas

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y la delegada de Recursos Humanos y Salud Laboral, Cintia Bustos. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y la delegada de Recursos Humanos y Salud Laboral, Cintia Bustos, han informado este lunes sobre los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres, un protocolo para la prevención frente al acoso sexual y por razón de género y la determinación de medidas concretas para asegurar la igualdad de trato y no discriminación de las personas Lgtbi en el Consistorio, que estará en vigor entre 2026 y 2030 con siete ejes.

En una rueda de prensa, la concejal ha explicado que "no nace única y exclusivamente por una obligación normativa, sino desde la convicción de que las administraciones públicas debemos de dar ejemplo", al tiempo que han admitido que "queda mucho que mejorar dentro de la administración".

Al respecto, ha aseverado que "tiene un objetivo principal, que es eliminar los obstáculos y garantizar la igualdad real de oportunidades dentro de la administración local", para lo cual se ha trabajado en siete ejes, como son la contratación, "garantizando que el acceso al empleo público sea de una manera objetiva e igualitaria"; la formación, con la que se dota al personal municipal de herramientas necesarias y programas para facilitar el desarrollo profesional de mujeres.

También se recoge la elaboración de un estudio para "determinar cuáles son los criterios que puedan ayudar a garantizar la igualdad de oportunidades dentro de la promoción interna del Ayuntamiento"; la conciliación y la corresponsabilidad, con la labor con las secciones sindicales con el plan de conciliación.

Igualmente, las retribuciones en igualdad; la prevención del acoso sexual, "reforzando protocolos, campañas informativas y diferentes acciones formativas", y el eje de las comunicaciones, para "transmitir valores e incorporar una comunicación mucho más inclusiva".

Entretanto, ha destacado que "este plan de igualdad no es solamente una declaración de intenciones, sino que recoge medidas concretas e indicadores y que de las medidas a desarrollar se llevará a cabo una evaluación para poder avanzar o mejorar en los aspectos que se determinen", a la vez que "se podrán negociar y ver con las secciones sindicales todas las medidas que se puedan incorporar o que se hayan incorporado y no sean lo suficientemente fructíferas".

Además, la concejal ha valorado que "este plan sale con el respaldo de la mayoría de las secciones sindicales", siendo "un paso importante dentro del Ayuntamiento después de muchos años".

AYUDAS A MADRES GESTANTES

Por otra parte, han salido adelante convenios con la Asociación RedMadre Córdoba, con una ayuda de 20.000 euros, para el proyecto 'Cobertura de las necesidades básicas de madres gestantes en riesgo de exclusión social o abandonadas emocionalmente por su entorno más cercano, así como a sus hijos durante los dos primeros años de vida, prorrogable hasta los tres años en caso de necesidad", para unas 45 mujeres.

Con la Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (RAIS), con una subvención de 30.000 euros, para el desarrollo del proyecto 'Espacio Salud Córdoba para personas en situación de sinhogarismo', de cara al "mantenimiento de alojamiento y manutención, servicio de apoyo individual, asesoramiento sanitario en el cuidado personal, orientación social y servicios psicológicos", entre otros aspectos citados por Torrico.

Asimismo, han recibido el visto bueno convenios con la entidad Bosque y Comunidad, para el proyecto 'Ayuda de Emergencia para apoyar la recuperación agrícola en los distritos de Magude y Moamba (provincia de Maputo, Mozambique) tras las inundaciones sufridas en la temporada de lluvias', con una ayuda de 12.000 euros.

Con la Asociación Córdoba Solidaria, para su programa anual de actividades, con subvención de 35.000 euros; con la Fundación Bangassou, para su proyecto de ayuda humanitaria destinada a la población de Bangassou (República Centroafricana), con 22.000 euros.

Con la entidad Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria, Sociedad Cooperativa Andaluza (Ideas), para el proyecto 'Promoción del derecho a la igualdad y a unos medios de vida dignos y sostenibles para los hogares productores de cacao en Zarumilla (Perú)', con un importe de 49.000 euros va a subvencionar también sus actividades.

Y la justificación de una subvención de 10.000 euros concedida a la Asociación Paz y Bien para el proyecto 'Acompañamiento a menores de cinco años y sus familias en el corredor seco de Guatemala, con dotación de incaparina como garantía para evitar el riesgo de desnutrición'.

En otro orden de cosas, se ha aprobado el convenio de colaboración con la Federación de Peñas Cordobesas, con una subvención de 230.000 euros, para el desarrollo de su programa de actividades en este año, como las romerías, la Batalla de las Flores, la caseta de feria, el Día de Convivencia por San Rafael, las verbenas y otras citas.