Cae una organización dedicada a introducir grandes cantidades de hachís en las costas de Granada y Almería

Droga intervenida en la operación Fénix. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Granada, en una operación conjunta denominada Fénix, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de droga en Granada y Almería con la detención de diez personas y la incautación de 72 fardos de hachís con un peso de casi 3.000 kilos.

Los agentes tuvieron conocimiento de que una organización criminal se estaba dedicando a introducir grandes cantidades de hachís por la costa levantina granadina a través de embarcaciones de alta velocidad para posteriormente almacenarla en lugares de seguridad, por lo que en diciembre de 2025 se inició una investigación para tratar de identificar a las personas que estaban detrás de este hecho delictivo.

Tres meses después de llevar a cabo la judicialización de la operación los agentes apreciaron indicios que hacían pensar que se estaban organizando y realizando labores propias de seguridad para la realización de un posterior alijo, se dispuso un dispositivo policial conformado sobre la zona de operaciones de dicha organización criminal.

Una madrugada de mediados del pasado mes de marzo, las cámaras del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), detectaron una embarcación rápida (EAV) aproximándose a la costa granadina, por lo que los agentes de la investigación establecieron el dispositivo operativo conjunto para tratar de interceptarla.

Finalmente, la embarcación tomó tierra en una playa de la zona del levante granadino, iniciando la descarga de fardos en varios vehículos que, tras ser sorprendidos por los agentes desplegados en el lugar, se dieron a la fuga, observando estos las zonas por las que habían huido.

Una vez controlada la zona de alijo, los agentes de la investigación lograron asegurar parte de la mercancía que habían introducido en un taller propiedad de uno de los investigados.

Posteriormente, con ayuda de las unidades de Seguridad Ciudadana se realizó una batida por la zona para localizar a los individuos que habían participado en la descarga de los fardos de hachís. Tras dicha batida, se procedió a la detención de cuatro miembros de la organización.

Seguidamente, y con la correspondiente autorización judicial, se llevaron a cabo siete entradas y registro, cinco de ellos en la provincia de Granada y dos en la de Almería, tanto en las viviendas de los objetivos, como en naves, fincas y trasteros utilizados por la organización criminal para guardar la droga introducida o vehículos utilizados para el transporte o labores de infraestructura, en las provincias de Granada y Almería.

UNA INCAUTACIÓN RÉCORD

Un total de 72 fardos, cuyo peso total fue de casi 3.000 kilogramos, fueron localizados en los diferentes registros llevados a cabo.

En el registro de la furgoneta utilizada para transportar el hachís desde la playa hasta una de las guarderías, se hallaron tres armas, una era una escopeta modificada, municionada y con un cartucho en recamara y dos armas cortas, también municionadas, una de ellas con otro cartucho en recámara lista para ser utilizada.

Asimismo, en el marco de la investigación patrimonial vinculada al blanqueo de capitales, se ha solicitado el bloqueo de diversos bienes muebles e inmuebles utilizados por la organización criminal, valorados en más de 500.000 euros.

Ha sido una de las mayores incautaciones de hachís realizada en las costas de Granada mediante alijo de embarcaciones de alta velocidad de los últimos años.

El modus operandi utilizado por la organización consistía en traer la droga desde Marruecos en embarcaciones de alta velocidad, desembarcar la misma en la costa granadina, mantenerla escondida durante un tiempo y después trasladarla a Europa camuflada en distintas formas de transporte, desde donde procedían a su venta.

En total han sido detenidas diez personas por un presunto delito de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, robo y uso de vehículo a motor y falsificación de documento público, habiendo ingresado 5 de ellas en prisión tras su puesta a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Motril, plaza número 4.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada y la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de la provincia de Granada, así como con la colaboración del Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (Crain) de la Guardia Civil.