Cermi solicita a Moreno un modelo sostenible de financiación que blinde servicios esenciales que reciben de entidades

Reunión de Cermi con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. - CERMI

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) han solicitado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "un modelo sostenible de financiación que blinde los servicios esenciales que las entidades prestan a este colectivo".

Según ha informado Cermi Andalucía en una nota, el colectivo se ha reunido este lunes con el presidente de la Junta de Andalucía para analizar la situación de las personas con discapacidad en la comunidad e impulsar más avances y mejoras para este colectivo. Desde el movimiento asociativo de la discapacidad han valorado los logros y avances conseguidos, la interlocución y el diálogo con el Gobierno andaluz.

Al mismo tiempo, han reclamado "seguir promoviendo más mejoras para garantizar el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad". Asimismo, Cermi ha planteado al presidente andaluz el impulso de un modelo sostenible del sistema social de la discapacidad, ya que el movimiento asociativo de este sector requiere de una financiación "estable, suficiente y previsible" para garantizar la atención de estas personas.

En este sentido, el colectivo ha solicitado al presidente un compromiso firme para blindar los servicios esenciales que prestan las entidades de la discapacidad, "garantizando su continuidad y calidad y preservando el papel del sector social como garante de los derechos de estas personas".

Para Cermi, esta sostenibilidad en los recursos es "importantísima" para el funcionamiento de los centros de día, ocupacionales y residenciales, ámbito en el que se reconoce el esfuerzo realizado por el Ejecutivo andaluz con subidas anuales del coste plaza. Aunque, ha indicado que "su cuantía sigue resultando insuficiente y hay que aspirar a una mejor dotación para asegurar la viabilidad de dichos centros como base del sistema de apoyos".

Igualmente, "esta reivindicación es un punto esencial ya que se trata de proteger un modelo basado en la atención centrada en la persona, la cercanía y el conocimiento del colectivo, evitando dinámicas que puedan poner en riesgo estos principios fundamentales".

Paralelamente, otro de los retos urgentes trasladados a presidente ha sido la situación de sistemas clave como la valoración de la discapacidad y la atención a la dependencia, abogando por reducir los tiempos de resolución, reforzar los recursos disponibles y garantizar una atención ágil, adecuada y centrada en la persona.

En esta línea, el movimiento asociativo de la discapacidad ha considerado también prioritarias otras demandas como la de garantizar el derecho al voto accesible, reforzar la Comisión de Discapacidad del Parlamento de Andalucía como órgano clave de participación institucional, asegurar una dotación presupuestaria suficiente para el desarrollo del decreto en materia de accesibilidad en la comunicación, publicar la formación para el empleo de las personas con discapacidad, revisar y mejorar el Programa Andalucía Orienta, adaptándolas a las necesidades específicas del colectivo.

Además, del impulso del concierto social en los servicios de rehabilitación que prestan las entidades y el modelo de acción social concertada en la atención temprana para las entidades del sector.

Por otro lado, se han puesto de relieve los avances en los últimos años como las ayudas bianuales para el programa de mantenimiento de las entidades del movimiento asociativo, la publicación del II Plan de Empleo para Personas con Discapacidad, la nueva orden del Programa de Empleo con Apoyo, y la Ley 1/2023 de Atención Temprana de Andalucía.

Por último, Cermi ha apostado por potenciar "un espacio estable de diálogo político al más alto nivel" con el Gobierno andaluz con el objetivo incorporar en la agenda institucional del presidente de una reunión trimestral de carácter operativo para "analizar los avances, logros y demandas". Cermi Andalucía representa a las entidades que atienden en Andalucía a casi 700.000 personas con discapacidad, contando con más de 32.000 profesionales y 1.500 voluntarios que les apoyan en su actividad diaria.