CGT-A valora la participación en las movilizaciones en defensa de los derechos del Servicio de Atención Domiciliaria

Imagen de una de las manifestaciones para reclamar mejoras laborales para los trabajadores del Servicio de Atención Domiciliaria. - CGT ANDALUCÍA

SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han participado este domingo en cada una de las siete protestas desarrolladas en Andalucía, especialmente numerosas han sido las de Granada, Cádiz y Almería. Esta movilización, que también se ha replicado por todo el estado español, ha sido la continuidad de las marchas blancas de CGT-A y el prólogo hacia la huelga general en el sector.

Según ha recogido el sindicato en una nota, este lunes se desarrollará una asamblea virtual de valoración de las movilizaciones de este fin de semana y se establecerá la hoja de ruta para ir dando continuidad a las acciones de protestas públicas hasta llegar a la huelga "si antes no se adoptan medidas urgentes para dignificar la profesión de cuidadoras sociosanitarias y mejorar sus condiciones sociolaborales y económicas".

Asimismo, CGT Andalucía ha valorado que se ha dado "un importante paso" en Andalucía que inicia el camino hacia el reconocimiento profesional, que se reconozca "la penosidad" de la profesión a efectos de coeficientes reductores de la edad de jubilación y, a su vez, "se ponga fin a la precariedad laboral y los abusos de empresas sin escrúpulos, tanto públicas como privadas, que usan la atención a la dependencia como negocio espurio".

Estas jornadas de movilizaciones pretenden visibilizar las condiciones laborales, económicas y de seguridad y salud de un colectivo integrado por más de 150.000 personas trabajadoras en España, de las que el 97 por ciento son mujeres.

Entre las principales reivindicaciones figuran la gestión directa del SAD por parte de las entidades locales; el reconocimiento inmediato de las enfermedades musculoesqueléticas y psíquicas derivadas de la actividad laboral como contingencias profesionales; y el establecimiento de coeficientes reductores que permitan adelantar la edad de jubilación debido a la elevada penosidad física y psicológica del trabajo.

Asimismo, el sindicato reclama la prohibición del sistema conocido como "bolsa de horas" o arrastre de horas negativas, que permite a las empresas exigir la recuperación de horas cuando las personas usuarias fallecen o son hospitalizadas, así como la implantación de protocolos obligatorios frente al acoso sexual y la violencia física o verbal en el ámbito laboral.

Además, la organización también demanda un aumento de la financiación destinada al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) para mejorar tanto la calidad del servicio como las condiciones de las plantillas.

Bajo este contexto, CGT Andalucía ha señalado que las movilizaciones servirán para medir el grado de "malestar existente" entre un colectivo que considera "feminizado, precarizado y explotado" y ha acusado tanto a las administraciones públicas como a las empresas concesionarias de desatender las necesidades laborales de las trabajadoras del sector.

Según la organización sindical, al inicio de cada una de las movilizaciones se atenderá a los medios de comunicación para explicar las reivindicaciones del colectivo, en una jornada que enmarca dentro de un proceso de movilización creciente que podría desembocar en una huelga general del sector.

Las acciones convocadas este sábado dan continuidad a las denominadas "marchas blancas" impulsadas anteriormente por CGT Andalucía en defensa del Servicio de Ayuda a Domicilio, de sus plantillas y de las personas dependientes usuarias de este recurso asistencial.