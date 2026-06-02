La CHG valora la "óptima" campaña de riego en 2026, con una dotación "máxima" gracias a las lluvias del primer trimestre

Archivo - Embalse del Gergal, uno de los que forman parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

PEGALAJAR (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Jaén) ha destacado que esta campaña de riego "será óptima" gracias a las abundantes lluvias de principios de año que han permitido una dotación "máxima", aunque también han causado daños en algunas infraestructuras y canales en cuyo arreglo de trabaja.

Así lo ha indicado este martes la presidenta del organismo de cuenca, Gloria Martín, durante una visita a la Charca de Pegalagar (Jaén) y a preguntas de los periodistas sobre el desarrollo de la referida campaña.

Ha recordado que el tren de borrascas registrado en el primer trimestre de 2026 "fue muy intenso", aunque se ha "conseguido que no hubiera grandes afecciones materiales debido a la explotación de los embalses que se ha hecho tan notable". En este sentido, ha valorado que se actuó "de forma muy rigurosa" y se logró "mantener resguardos y evitar que los daños hubieran sido mayores".

"La segunda parte, la buena noticia: que tenemos los embalses llenos, los embalses rozando el 90 por ciento y eso nos ha permitido que la comisión de desembalse que se celebró en abril haya dado una dotación plena, el 100% de la dotación. Por lo tanto la campaña este año será óptima y la dotación que se ha autorizado es la máxima", ha comentado.

En este punto, la presidenta de la CHG ha señalado la existencia de "otras dificultades", con "algunos daños en algunos canales de zonas de riego". De ahí, que se estén "haciendo obras de emergencia, no solo para los daños que ha habido en cauces, sino también en infraestructuras y en canales de riego. Precisamente, para que este año, que hay agua, se pueda desarrollar con normalidad la campaña".

Cabe recordar que en la citada comisión de abril, se aprobó un desembalse para esta campaña de riego de 1.200 hectómetros cúbicos y una dotación de 6.000 metros cúbicos por hectárea después de las restricciones que los regantes habían venido soportando desde 2019 por la sequía.

Igualmente, se dio luz verde a una reserva adicional de 50 hectómetros cúbicos a usar a partir de octubre en caso de que la situación meteorológica así lo requiera; 396 hectómetros cúbicos adicionales para el arroz y 67 para riegos extraordinarios.