La Copa Covap aborda la salud postural frente a las pantallas en la última sede de su 13ª edición

Participantes en la Copa Covap. - COPA COVAP

MARTOS (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

La Copa Covap, iniciativa educativa y deportiva promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, ha abordado la salud postural frente a las pantallas en la última sede de su 13ª edición, en Martos (Jaén), en la que, de la mano del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía (Icpfa), ha advertido de que "el uso prolongado de pantallas entre niños y adolescentes está provocando un aumento notable de dolencias musculares y cervicales".

Así se explica en un comunicado en el que se alude a un estudio publicado en la 'Revista Médica Herediana' que revela que "hasta el 86,9% de los menores presenta síntomas compatibles con el llamado 'síndrome del cuello de texto' o 'joroba tecnológica', un trastorno causado por mantener la cabeza inclinada hacia delante durante largos periodos de tiempo a la hora de utilizar dispositivos electrónicos".

Esta posición forzada "puede tener consecuencias a largo plazo sobre la salud musculoesquelética infantil", advierte la nota de la Copa Covap, en la que se detalla que el mismo trabajo citado identifica el dolor cervical, las cefaleas y la irritabilidad como los síntomas más frecuentes, y advierte de que inclinar la cabeza unos 60 grados hacia el móvil puede suponer "una carga de hasta 27 kilogramos sobre la columna cervical".

Esta sobrecarga sostenida "aumenta el riesgo de rectificación de la lordosis cervical, es decir, la pérdida de la curvatura natural del cuello, lo que reduce su capacidad de amortiguar el peso de la cabeza y favorece la aparición de rigidez, dolor y lesiones".

Además, se ha evidenciado que "el tiempo de exposición a las pantallas es directamente proporcional al sedentarismo y a la aparición de molestias físicas como dolor cervical, dorsal o de cabeza, además de fatiga visual", según ha señalado el vicepresidente del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía, Javier Ávila, quien advierte también de que a medio plazo pueden surgir "molestias crónicas, rigidez e incluso hormigueo en brazos y manos si no se corrigen los hábitos posturales".

En la misma línea, un trabajo de investigación reciente de la 'Revista Salud Pública en Acción' "confirma que mantener una postura estática durante más de tres horas seguidas incrementa significativamente el riesgo de padecer el 'síndrome del cuello de texto' o 'text-neck' y otras alteraciones posturales".

LA EDUCACIÓN POSTURAL EN LA INFANCIA

Las rutinas sedentarias y la sobreexposición a las pantallas están "estrechamente vinculadas", por lo que la Copa Covap y los fisioterapeutas andaluces han elaborado una serie de recomendaciones básicas de higiene postural para prevenir estos problemas.

Entre dichas recomendaciones figuran las de "realizar pausas activas cada 45-60 minutos con estiramientos suaves o pequeños paseos de uno-dos minutos para relajar la musculatura; limitar el uso recreativo de pantallas a un máximo de dos horas diarias, priorizando las actividades físicas o al aire libre; usar mobiliario ergonómico con sillas de altura adecuada y respaldo que respete la curvatura de la espalda", y "mantener la pantalla a la altura de los ojos y a una distancia de entre 50 y 70 centímetros para evitar la flexión del cuello".

"Colocar el monitor del ordenador frente a la vista, evitando girar el cuello o el tronco" es otra recomendación, junto con las de "alinear cabeza, cuello y columna, manteniendo la espalda recta en el respaldo; colocar caderas, rodillas y tobillos en un ángulo de 90 grados, y apoyar los codos a una altura que permita relajar los hombros, que deben estar ligeramente hacia atrás para facilitar la respiración".

"Evitar el uso de pantallas en la cama o el sofá; asegurar una buena iluminación natural y, si es artificial, colocar la fuente de luz en el lado contrario de la mano dominante para evitar reflejos", y "mantener una temperatura ambiente entre 20 y 22 grados y ventilar regularmente el espacio".

"La prevención empieza en casa y en la escuela, por lo que enseñar a los menores a sentarse correctamente o a descansar la vista y el cuerpo de forma regular puede evitar muchos problemas futuros", concluye el vicepresidente del Icpfa, quien recuerda que la educación postural en edades tempranas no solo previene molestias o lesiones, sino que también contribuye a un mejor rendimiento académico y bienestar general".

BIENESTAR Y DEPORTE PARA CERRAR LA 13ª EDICIÓN

La salud postural frente a las pantallas ha sido la temática en torno a la que ha girado esta última sede de la 13ª edición de la Copa Covap, que ha tenido lugar este domingo en Martos ante más de 1.000 asistentes.

Se trata de un evento en el que, además de celebrarse partidos de fútbol y baloncesto, y baloncesto 3x3, un equipo de especialistas nutricionistas imparte a los familiares una formación sobre cómo gestionar el tiempo frente a dispositivos tecnológicos titulada 'Familias digitales, hábitos saludables'.

Por otro lado, psicólogos trabajan con los niños a través de la sesión 'Descubriendo tu superpoder digital' para promover "un uso responsable de la tecnología".

Los equipos CB Andújar de baloncesto femenino, Linabasket de baloncesto masculino, CAB Linares de 3x3 femenino, CB Andújar de 3x3 masculino y Linares Deportivo en fútbol han sido los ganadores en sus categorías y representarán a Jaén en la final de junio.

Esta 13ª edición de la Copa Covap incorpora a Jesús Navas como nuevo embajador, "simbolizando los valores de humildad y compromiso que promueve la iniciativa", que suma este año cinco nuevos patrocinadores de referencia, como la Fundación Unicaja, la Junta de Andalucía, Volvo, Culligan y John Smith, que es la marca que viste las nuevas equipaciones.