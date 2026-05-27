Cuatro detenidos por tráfico de droga tras intervenirles más de 150 dosis de cocaína en Puente Genil (Córdoba)

Dinero y droga intervenidos en la localidad cordobesa de Puente Genil tras la detención de cuatro personas. - GUARDIA CIVIL

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en la localidad cordobesa de Puente Genil a cuatro personas por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, desmantelando así un importante punto de venta de la zona al intervenir más de 150 dosis de cocaína.

Según ha informado la Benemérita en una nota, la investigación se inició al detectar los agentes una alta concentración de consumidores habituales en una zona concreta del municipio, tras lo cual confirmaron que la elevada afluencia de consumidores se dirigía a un domicilio concreto, produciéndose transacciones de droga en diferentes horas del día y la noche.

Al respecto, el propietario de la vivienda era una persona con antecedentes por tráfico de drogas y comprobaron como éste presuntamente utilizaba a extranjeros en una situación de vulnerabilidad para colaborar en la distribución de sustancias estupefacientes por la localidad, realizando las ventas tanto desde el domicilio del principal autor como repartiendo la droga a distintos puntos donde se les requería.

Una vez reunidos los indicios suficientes, la Guardia Civil llevó a cabo dos entradas y registros, previa autorización judicial, en viviendas vinculadas al principal autor, donde fueron localizadas más de 150 dosis de cocaína preparadas para su distribución, dinero en efectivo fraccionado, una báscula de precisión y otros efectos relacionados con la actividad delictiva.

En el dispositivo han participado agentes del Área de Investigación de Puente Genil, patrullas de Seguridad Ciudadana de la 5ª Compañía de Lucena, efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Córdoba y el Servicio Cinológico del Instituto Armado con perro detector de sustancias estupefacientes.

Como resultado del operativo han sido detenidos tanto el propietario de las viviendas como las otras tres personas colaboradoras necesarias por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.