Desarticulada con 30 detenidos tres organizaciones vinculadas con el 'Balkan Cartel' que introducían cocaína en España

Agentes de Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera en uno de los registros realizados. - AGENCIA TRIBUTARIA

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con Guardia Civil y Policía Nacional, han llevado a cabo una investigación que ha culminado con 30 personas detenidas y la desarticulación de tres organizaciones criminales, vinculadas con el 'Balkan Cartel', que trabajaban de manera coordinada, desmantelando toda la infraestructura que utilizaban para la introducción de grandes cantidades de cocaína procedente de Colombia en Españamediante el asalto a buques portacontenedores.

Según ha indicado la Agencia Tributaria en una nota, han sido detenidas 30 personas y se han realizado 19 registros en los que se han intervenido más de 2.475 kilos de cocaína, más de 166.000 euros en efectivo, joyas y relojes por valor de 100.000 euros, ocho vehículos de alta gama, armas de guerra, 215 garrafas de gasolina, diverso equipo náutico y escalas utilizadas para los asaltos, así como dispositivos de geolocalización.

De igual manera, se han bloqueado activos inmobiliarios por valor de casi cinco millones de euros y cuatro monederos virtuales de criptomonedas.

La investigación se inició tras la aprehensión de 88 kilos de cocaína en el interior de un vehículo en la localidad malagueña de Mijas en octubre de 2024, donde los investigadores pudieron conocer la existencia de tres organizaciones criminales dedicadas a la introducción de la droga en España. Una de ellas vinculada al 'Balkan Cartel' y propietaria de la droga y otra formada por personas de origen colombiano que operaban tanto en su país de origen como en España.

Según ha explicado la Agencia Tributaria, para introducir los alijos de cocaína, en contenedores marítimos transportados a bordo de buques portacontenedores, utilizaban la técnica de los 'trepadores'. Se trata de una forma de tráfico de drogas que consiste en utilizar a jóvenes que sean buenos nadadores y de familias de pocos recursos para que carguen el estupefaciente en las embarcaciones que se encuentran en alta mar.

Posteriormente miembros de esta misma organización se desplazaban a España con la intención de asaltar los contenedores interceptando los buques antes de su llegada al Estrecho de Gibraltar. Para ello, contaba con la infraestructura logística proporcionada por la tercera organización criminal asentada en el Campo de Gibraltar.

A mediados de este año la tripulación de un buque con destino al puerto de Cádiz avisó al Servicio de Salvamento Marítimo ante la presencia de polizones en la cubierta, logrando la incautación de 1.355 kilos de cocaína ocultos en un contenedor. Las investigaciones realizadas pudieron comprobar cómo tres varones que tenían la misión de recuperar la sustancia regresaron precipitadamente a su país.

Poco tiempo después, según ha indicado la Agencia Tributaria, otro buque a su paso por aguas portuguesas alertaba a las autoridades de ese país sobre el secuestro de la embarcación por parte de unos polizones portando armas largas, los cuales consiguieron descargar diversos fardos ocultos en un contenedor, logrando en este caso el rescate de la sustancia estupefaciente por parte de la organización.

Continuando con la investigación, durante los meses de septiembre y octubre se detectó otro nuevo rescate de droga, cuando tres miembros de la organización colombiana y dos hombres pertenecientes a la célula del 'Balkan Cartel' asentada en Costa del Sol, apoyados por la organización encargada de proporcionar las embarcaciones de alta velocidad, pudieron recuperar la sustancia de uno de los contenedores mediante la técnica del 'drop off'.

Este método consiste en arrojar la mercancía desde un mercante para su recogida por embarcaciones más pequeñas cerca del país de destino, sometiendo a la tripulación de los buques y extrayendo la droga del interior de los contenedores, usando técnicas militares y con armas de guerra.

De esta manera, la cocaína era introducida en poblaciones ubicadas en Golfo de Cádiz, donde la ocultaban y transportaban finalmente por carretera hasta países europeos.

Así, avanzada la investigación se pudieron localizar las distintas guarderías utilizadas para almacenar la droga, llevándose a cabo 19 entradas y registros y logrando la intervención de 1.032 kilos de cocaína, ocho vehículos de alta gama, armas de guerra, 215 garrafas de gasolina, diverso equipo náutico y escalas utilizadas para los asaltos, así como dispositivos de geolocalización. En total, han sido incautados 2.475 kilos de cocaína, más de 166.000 euros en efectivo y joyas y relojes por valor de 100.000 euros, ha concluido la Agencia Tributaria.