Detenida una mujer con 55 pastillas de hachís adheridas al cuerpo en el puerto de Motril (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MOTRIL (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en el puerto de Motril (Granada) a una mujer de 26 años de edad como presunta autora de un delito de tráfico de drogas tras intentar introducir 5,5 kilogramos de hachís ocultos bajo su ropa.

Según ha informado este domingo el instituto armado en una nota, los hechos ocurrieron el pasado 5 de marzo, durante el transcurso de uno de los controles fiscal-aduaneros y de seguridad que la Guardia Civil realiza de forma habitual sobre pasajeros, vehículos y mercancías que tienen lugar en el puerto de Motril.

Tras el desembarco de un ferry procedente de Melilla, los agentes detectaron que una de las pasajeras llevaba ocultas 55 pastillas de hachís, de aproximadamente unos 100 gramos cada una, envueltas en plástico transparente y ocultas bajo su ropa, adheridas en su cuerpo.

Los agentes procedieron entonces a la aprehensión de la droga y a la detención de la joven referida, que ha sido puesta a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Motril.