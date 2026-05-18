Detenida una pareja en Granada por explotar laboralmente inmigrantes dedicados al reparto de mercancías a pie

Hasta una veintena de inmigrantes en situación irregular eran obligados a repartir hasta 60 paquetes en un día, haciendo las entregas a pie en jornadas de hasta 14 horas diarias, de lunes a domingo, en las que llegaban a andar hasta 16 kilómetros. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a una pareja de 31 y 29 años de edad como presuntos responsables de delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la Hacienda Pública y Seguridad Social. Estas personas habrían empleado a casi una veintena de inmigrantes, aprovechándose de su vulnerabilidad por estar en situación irregular para explotarles laboralmente, obligándoles a repartir hasta 60 paquetes en un día haciendo entregas a pie en jornadas de hasta 14 horas diarias de lunes a domingo.

La investigación policial comenzó a principios del pasado mes de marzo, cuando agentes de policía detectaron a una mujer que se encontraba transitando a pie por uno de los barrios de la ciudad de Granada, portando una cantidad importante de paquetes, presumiblemente para ser repartidos, en el interior de un carrito. La mujer contó a los agentes que se encontraba en situación irregular y que trabajaba para un ciudadano español repartiendo paquetería.

A partir de ese momento se iniciaron una serie de pesquisas que llevaron al descubrimiento de cerca de una veintena de inmigrantes de nacionalidad colombiana y venezolana que estarían realizando labores de reparto para una pareja.

Los policías constataron que todas estas personas se encontraban en situación de vulnerabilidad por hallarse sin permiso de residencia y trabajo, circunstancia esta que habría sido utilizada por sus empleadores para abusar de los mismos.

Dicho abuso consistía en obligarles a repartir hasta 60 paquetes en un día, realizando las entregas a pie en jornadas de hasta 14 horas diarias, de lunes a domingo, en las que llegaban a andar en algún caso hasta 16 kilómetros.

A cambio de todo este trabajo recibían un pago ínfimo por cada paquete entregado, estando sometidos, además, a fuertes multas, de hasta 50 euros, si perdían un paquete o no realizaban las entregas en el tiempo previsto.

La Policía Nacional señala que toda esta actividad se realizaba sin que estos trabajadores dispusieran de seguro alguno, ya que ninguno de ellos estaba afiliado a la Seguridad Social.

Según los hechos, la pareja detenida ha sido imputada por la presunta comisión de los delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la Hacienda Pública y Seguridad Social. Los detenidos ya han pasado a disposición de la autoridad judicial.