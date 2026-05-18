Por Andalucía agradece el apoyo de más de 13.600 ciudadanos de Huelva y cree que es "momento de autocrítica"

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Huelva, José Antonio Jiménez. - POR ANDALUCÍA

HUELVA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Huelva, José Antonio Jiménez, ha realizado este lunes una valoración de los resultados electorales obtenidos por la coalición en las elecciones andaluzas celebradas este pasado domingo, en las que la candidatura logró 13.606 votos en la provincia onubense sin lograr el apoyo suficiente como para obtener representación, por lo que considera que ahora "es momento de reflexión y autocrítica".

Jiménez ha agradecido el "respaldo recibido en unas circunstancias difíciles" y ha señalado que el aumento de participación registrado durante la jornada electoral "ha ido en buena parte en la dirección contraria a la que buscábamos". "Queremos agradecer a las 13.606 personas que nos han votado y nos han dado su apoyo. Durante toda la campaña insistimos en la necesidad de aumentar la participación y finalmente ese incremento se ha producido reforzando las posiciones del PP y de Vox", ha manifestado.

Además, ha apuntado que "otra buena parte del aumento de la participación ha ido a opciones de la izquierda que Por Andalucía no ha sido capaz de capitalizar". Por ello, ha reconocido el crecimiento de otras fuerzas "del espacio progresista" y ha felicitado a Adelante Andalucía por la obtención de representación parlamentaria en la provincia.

José Antonio Jiménez también ha puesto en valor que Por Andalucía "solo haya perdido 367 votos respecto a las anteriores elecciones autonómicas", lo que supone una pérdida de "menos del 1% de apoyo electoral". "Hemos perdido un 0,98% de los votos en un contexto muy difícil. Eso demuestra que los partidos que integran la coalición cuentan con una militancia fuerte y comprometida que nunca falla", ha destacado.

No obstante, el dirigente de Por Andalucía ha admitido que la coalición "no ha sido capaz de ilusionar al electorado de izquierdas ni de alcanzar el objetivo marcado", por lo que considera que ahora "es momento de reflexión y autocrítica".

"Somos conscientes de que hemos errado en parte de nuestro trabajo, pero también sabemos que esto no termina aquí. Hay personas muy cualificadas y una base militante sólida para seguir construyendo una fuerza política útil para Andalucía y para Huelva", ha indicado.

Durante su intervención, Jiménez ha querido agradecer el trabajo realizado por los más de 400 apoderados que participaron en la jornada electoral en la provincia, así como el "esfuerzo desarrollado" por la militancia de Izquierda Unida Huelva y del conjunto de organizaciones que integran la coalición.

"Quiero mostrar mi mayor agradecimiento al inmenso trabajo realizado antes y durante toda la campaña por la gente de IU Huelva. Su compromiso político ha estado muy por encima de cualquier obligación", ha subrayado.

Finalmente, el candidato ha dicho que el trabajo político de Por Andalucía "no termina con estas elecciones" y ha asegurado que los cinco diputados obtenidos por la coalición en el Parlamento andaluz "seguirán trabajando también por la provincia de Huelva". "Huelva no se va a quedar sola. Nuestro compromiso sigue vigente y vamos a utilizar el grupo parlamentario de Por Andalucía para intentar frenar el deterioro de los servicios públicos y seguir defendiendo medidas que mejoren la vida de la gente", ha concluido.