Día de Andalucía 28F: El origen de la autonomía y su conexión con el Casino de Ronda (Málaga)

La ciudad de Ronda (Málaga) es uno de los enclaves históricos fundamentales en el origen de la autonomía andaluza, cuya conmemoración se celebra cada 28 de febrero. En 1918, este municipio acogió la Asamblea de Ronda, un encuentro clave en el que se debatieron y definieron las principales directrices políticas e ideológicas del regionalismo andaluz. Fue en el Casino de Ronda donde se sentaron las bases de una identidad social y cultural propia y se establecieron los símbolos de Andalucía --la bandera y el escudo--.

Según expone el Museo de la Autonomía de Andalucía en su página web, consultada por Europa Press, la asamblea se celebró del 12 al 14 de enero de 1918 y contó con la asistencia y participación de Blas Infante. La elección de Ronda respondió a su ubicación estratégica, próxima al cruce ferroviario de Bobadilla, por donde transitaban entonces las principales vías de comunicación de la región y que aún actualmente mantiene su relevancia en el mapa andaluz.

En la Asamblea participaron alrededor de 60 personas procedentes de 39 localidades de Andalucía, además de Ceuta, Huesca y Madrid, según señala Enrique Iniesta en su libro 'Blas Infante, toda la verdad'. La convocatoria fue todo un éxito, especialmente si se tienen en cuenta las dificultades de desplazamiento de la época. Por provincias, el grupo más numeroso procedía de Cádiz (14 asistentes) y, en cuanto a su perfil social, más del 60% pertenecía a la burguesía económica y profesional.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DE ESTE ENCLAVE?

El edificio Círculo de Artistas, conocido popularmente como el Casino de Ronda, fue construido en 1823 como casa solariega por iniciativa de Francisco Abela y sirvió como residencia de la familia Gómez de las Cortinas. Antes de su conversión en casino, albergó la sede de la Audiencia de lo Criminal de Ronda, que estuvo en funcionamiento entre 1883 y 1890.

Tras su adquisición por el Círculo de Artistas, el inmueble fue reformado por el arquitecto guipuzcoano Pedro Alonso Gutiérrez, quien, a partir de 1900, se convirtió en uno de los introductores del estilo modernista en la ciudad. Su propuesta arquitectónica mantenía una estrecha vinculación con los historicismos decimonónicos --especialmente el neomudéjar y el neoplateresco--, a los que incorporó elementos decorativos propios del modernismo internacional.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL CASINO DE RONDA?

En el marco de la conmemoración del 108 aniversario de la Asamblea Regionalista de Ronda, la Junta de Andalucía y el Círculo de Artistas de Ronda firmaron un acuerdo para el uso y arrendamiento del Casino de Ronda, con el objetivo de contribuir al conocimiento de la historia de Andalucía y a la protección y revitalización de este espacio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por su valor patrimonial, cultural e histórico.

La Fundación Centro de Estudios Andaluces ha sido la encargada de diseñar y ejecutar el plan de revitalización del Casino de Ronda, con la finalidad de recuperar el edificio como un centro dinámico de actividad cultural, investigación histórica y difusión del legado andalucista y del espíritu autonomista impulsado por Blas Infante.

En concreto, se ha reutilizado tres espacios situados en la planta primera del inmueble, que tuvieron un papel destacado durante la Asamblea de 1918: el Salón Principal, la Sala Blas Infante y la Biblioteca.

La propuesta de revitalización planteaba la organización de actividades institucionales y culturales vinculadas a la difusión del proceso autonómico andaluz y la figura de Blas Infante; la creación de un espacio expositivo permanente con documentos, fotografías, publicaciones y materiales gráficos relacionados con la Asamblea de Ronda de 1918; y la puesta en marcha de visitas guiadas concertadas, con un recorrido interpretativo por la Sala Blas Infante y la Biblioteca.