Dos detenidos por robar cableado ferroviario de alta velocidad en Almodóvar del Río (Córdoba)

Archivo - Imágenes de un tren pasando por la rotura en una contraaguja de la línea del tren de alta velocidad a unos 15 kilómetros de Córdoba, cerca de Almodóvar del Río, a 26 de enero de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). - Guillermo Morales - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntos autores de varios delitos de robo, entre ellos, cableado de las vías ferroviarias de alta velocidad en la localidad de Almodóvar del Río (Córdoba), además uno de ellos por delito de estragos y contra la seguridad colectiva.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, los agentes tuvieron conocimiento de los hechos delictivos a través de varias denuncias presentadas, entre los días 18 y 24 del mes de marzo pasado, de robos de cableado de las vías ferroviarias de alta velocidad a su paso por Almodóvar del Río, así como de robo de cableado en viveros de la misma zona.

De manera inmediata, la Guardia Civil a través de uno de sus equipos ROCA, inició una investigación centrada en la proximidad entre el momento y lugar de los hechos, así como la similitud del modus operandi utilizado, logrando identificar al supuesto autor de estos hechos.

Debido a la naturaleza de estos delitos que afectan a infraestructuras críticas y a la seguridad colectiva de las personas, la Guardia Civil diseñó e implementó un importante dispositivo de vigilancia dirigido, tanto a evitar la repetición de nuevos delitos similares, como a la localización y detención de la persona identificada como supuesto autor.

De este modo, el equipo ROCA de la Guardia Civil, durante uno de estos servicios ad hoc, recibió un aviso de la central COS por un robo en una vivienda localizada a escasos metros de donde se encontraban los agentes, por lo que se desplazaron a la ubicación indicada, comprobando la veracidad del aviso y realizando gestiones que permitieron identificar a dos hombres, con numerosos antecedentes por hechos similares y conocidos por la Guardia Civil de la localidad, como los presuntos autores del robo, coincidiendo uno de ellos con el supuesto autor de los robos de cable de alta velocidad que estaban buscando.

Finalmente, la Benemérita logró localizar a esta persona, a la que sorprendieron in fraganti tratando de sustraer nuevamente cableado de alta velocidad en el mismo tramo de vías anteriormente afectado, por lo que procedieron a su detención por los delitos mencionados.

Además, la Guardia Civil continuó con las gestiones, logrando la localización y detención, unos días después, de la segunda persona identificada como presunta autora del robo en la vivienda. Con estas actuaciones, se ha logrado esclarecer un total de 6 delitos de robo, otros de daños y relacionados con la seguridad de las infraestructuras críticas y la seguridad colectiva, además de recuperar parte del cable y objetos sustraídos e incidir de manera importante en la seguridad del tránsito ferroviario.

Los detenidos, así como las diligencias instruidas, fueron puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente, continuando la investigación abierta para el total esclarecimiento de los hechos y la posible implicación de otras personas.