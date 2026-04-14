Elecciones andaluzas 17M: cuánto cobran los miembros de la mesa electoral y si deben trabajar al día siguiente

Archivo - Una mesa electoral comienza a contabilizar los votos. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El próximo 17 de mayo se celebran en Andalucía las elecciones autonómicas, una fecha especialmente relevante para la comunidad y sobre todo, para la ciudadanía y, en particular, para aquellas personas que serán convocadas a formar parte de las mesas electorales. De hecho, una de las dudas más frecuentes es cuánto se puede percibir por desempeñar esta función, cuyas comunicaciones a los seleccionados comenzarán a realizarse a partir del 24 de abril.

En el caso de las elecciones a la Asamblea Legislativa de una comunidad autónoma, las compensaciones económicas son fijadas por el Consejo de Gobierno correspondiente, tanto para la Junta Electoral de la comunidad como para los órganos de ámbito inferior. Así lo recoge el real decreto publicado por la Junta de Andalucía en esta materia y el Manual de Instrucciones aprobado para la formación de las mesas electorales, consultado por Europa Press.

Para las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía, las personas que integren las mesas electorales --presidencia y dos vocalías-- percibirán una dieta de 70 euros cada una, cinco euros más que en los comicios de 2022, cuando la cuantía fue de 65 euros por persona. Además, tendrán derecho a una reducción de cinco horas en su jornada laboral el día inmediatamente posterior.

Asimismo, los integrantes de las mesas podrán disfrutar de un permiso retribuido durante la jornada de votación si esta coincide con un día laborable para quienes trabajen por cuenta ajena o sean funcionarios. Igualmente, estarán protegidos por el Sistema de la Seguridad Social frente a las posibles contingencias derivadas de su participación en el proceso electoral.