El espacio 'El archivo te cuenta', en el Ayuntamiento de Jaén, expone documentos sobre visitas reales a la ciudad

Algunos de los documentos expuestos. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El espacio 'El archivo te cuenta', situado en la entrada del Ayuntamiento de Jaén, expone documentos históricos originales sobre visitas de la familia real a la ciudad.

Con el título 'Anteriores visitas reales', es una propuesta del Archivo Histórico Municipal tras la que el pasado 17 de marzo protagonizaron Felipe VI y Letizia en el marco del 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén.

La muestra, que se puede visitar hasta el próximo 28 de abril en horario de 8,00 a 21,00 horas, reúne nueve documentos con su explicación sobre cómo la ciudad ha recibido algunas visitas de la familia real española, según ha informado este lunes el Ayuntamiento.

Una de ellas es la realizada por Isabel II el 7 octubre de 1862, cuando llegó a Jaén procedente de Sevilla, en el contexto de un viaje por tierras andaluzas y murcianas. Con ella viajaron Francisco de Asís, su marido y rey consorte, y su hijo, el futuro Alfonso XII. La comitiva entró en la capital a las 17,00 horas, momento en el que sonaron las campanas.

La ciudad fue engalanada con arcos triunfales en las cuatro calles que desembocan en la plaza de Santa María, donde fueron recibidos por el Obispo y el Cabildo Catedralicio. Desde allí, recorrieron las calles para ver los fuegos artificiales lanzados desde la Senda de los Huertos y pasaron al Palacio Arzobispal, donde se alojaron y cenaron con las autoridades locales.

La documentación refleja también la organización de los festejos mediante distintas comisiones responsables de la recepción oficial, el acondicionamiento de espacios (arreglo de la fachada de las Casas Consistoriales), el alojamiento, la iluminación, la música, los bailes y la gestión de los gastos derivados de este evento.

De época más reciente, con motivo de la visita de Juan Carlos I y la reina Sofía del 25 de junio de 1991, se expone un bando municipal que anuncia la concesión al rey de la Medalla de Oro de la ciudad y su nombramiento como Hijo Adoptivo, la invitación a la cena oficial celebrada en el Parador de Jaén, junto con una fotografía de ese día.

Por último, se pueden ver en esta muestra dos fotografías de la visita que hizo a Jaén el entonces príncipe de Asturias el 14 de abril de 2002.