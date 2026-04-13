Gavira afirma que Moreno "confunde estabilidad con su comodidad" y los que estamos en "un lío somos los andaluces"

Manuel Gavira ha abierto este lunes, en Sevilla, el ciclo de encuentros informativos de Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol con motivo de las elecciones autonómicas del 17 de mayo - FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha acusado este lunes al presidente andaluz y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, de confundir esa "estabilidad" en Andalucía a la que apela constantemente con "su comodidad" y, al final, los que "estamos en un lío somos los andaluces".

Manuel Gavira ha abierto este lunes, en Sevilla, el ciclo de encuentros informativos de Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol con motivo de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, y en el que ha sido presentado por la candidata de Vox por la provincia al Parlamento Cristina Peláez.

Durante su intervención, Manuel Gavira ha señalado que a Moreno no se le caen las palabras "estabilidad" y "moderación": "Todo el día con estabilidad o lío" y, al final, los que "estamos en un lío somos los andaluces".

"El señor Moreno Bonilla confunde estabilidad con comodidad, pero con su comodidad", ha insistido Manuel Gavira, para quien el presidente de la Junta lo único que quiere es "seguir gestionando" la "herencia" del PSOE-A y seguir aplicando las "peores políticas socialistas" y esa es su "comodidad".

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