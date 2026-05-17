La Guardia Civil recupera en Cuevas del Campo (Granada) dos vehículos robados en Valencia y Tarrasa

La Guardia Civil de Granada ha detenido a un hombre de 58 años como presunto autor de los delitos de robo de vehículo, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal, y ha recuperado dos vehículos sustraidos en Valencia y Tarrasa. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Granada ha detenido a un hombre de 58 años de edad como presunto autor de los delitos de robo de vehículo, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal, y ha recuperado dos vehículos que habían sido sustraídos en las localidades de Valencia y Tarrasa.

Los hechos se produjeron entre la noche del pasado día 4 y la mañana del día 5 de mayo, cuando se recibió aviso por parte del propietario de que un vehículo que le había sido sustraído, concretamente una furgoneta, emitía señal de geolocalización en una nave de la localidad de Cuevas del Campo.

Una patrulla de Seguridad Ciudadana, junto con el propietario del vehículo, se desplazó hasta el lugar, comprobando desde el exterior la presencia del vehículo en dicha nave, si bien portaba placas de matrícula que no le correspondían.

Tras contactar con el responsable de la nave, este accedió voluntariamente a facilitar la entrada para su inspección. En el interior se confirmó que la furgoneta había sido sustraída y que circulaba con placas de matrícula "vírgenes", es decir, sin troquelar, en las que con cinta aislante se había escrito un número de placa perteneciente a un vehículo de similares características.

Durante la inspección se localizó, además, un segundo vehículo, un turismo todoterreno, que igualmente portaba placas que no correspondían con su número de bastidor, y se comprobó que la matrícula auténtica figuraba asociada a un vehículo denunciado como sustraído.

Por parte de efectivos del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Guadix se realizó la correspondiente inspección técnico-ocular y la recogida de vestigios, iniciando las gestiones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la plena identificación de los presuntos responsables.

Fruto de la investigación, el pasado jueves 14 de mayo fue detenido uno de los presuntos implicados, mientras siguen las actuaciones para localizar y detener, tras su plena identificación, al resto de integrantes del grupo.

Los dos vehículos han sido recuperados y entregados a sus propietarios. La rápida actuación ha sido posible gracias a la colaboración del propietario afectado y al uso de sistemas de geolocalización, así como a la coordinación de las patrullas de Seguridad Ciudadana y las unidades especializadas.