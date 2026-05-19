Investigan la posible participación de terceras personas tras el incendio en Ogíjares (Granada) en que murió una mujer

Archivo - Bomberos del consorcio provincial de Granada. - 112 - Archivo

GRANADA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está investigando la posibilidad de la participación de terceras personas tras el incendio ocurrido este pasado domingo en la localidad granadina de Ogíjares en el que falleció una mujer de 79 años.

Así lo ha señalado este martes el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, que en declaraciones a Radio Nacional de España, recogidas por Europa Press, ha dicho: "Se están investigando los hechos que han ocurrido y la posible intervención de terceras personas en la muerte de esta persona".

Montilla ha añadido que, como en cualquier incendio en el que se produce una muerte, la Benemérita se está haciendo cargo de la investigación de todos "los elementos" que pudieran "haber influido en que se produjera ese incendio".

Los hechos tuvieron lugar a última hora del domingo en una urbanización de la referida localidad de Ogíjares, en el cinturón metropolitano de Granada. A las 20,52 horas el centro de coordinación del 112 recibió los primeros avisos por fuego en una vivienda en la zona de La Loma, concretamente en la calle Bolivia.

En el lugar intervinieron efectivos de Bomberos de Granada, que encontraron el incendio bastante avanzado. La víctima fue localizada sin vida en la parte baja de la vivienda.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil está a cargo de la investigación, y precisó que la fallecida tenía 79 años.