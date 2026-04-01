IU Córdoba valora la decisión de la CHG de rechazar la solicitud de la Diputación sobre el uso de La Colada

Archivo - El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, junto a peces muertos en La Colada, en una imagen de archivo. - IU - Archivo

CÓRDOBA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha valorado este miérrocoles la decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) de "rechazar la solicitud de la Diputación de Córdoba para utilizar el embalse de La Colada como fuente de abastecimiento para la comarca de Los Pedroches".

Pérez ha señalado, a través de una nota, que esta resolución "confirma que ya existe una conexión operativa y funcional" entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, "realizada en el marco de actuaciones de emergencia", por lo que "no tenía sentido plantear nuevas inversiones para duplicar una infraestructura que ya está realizada".

En este sentido, el coordinador provincial ha recodado que IU "lleva todo este tiempo señalando que las obras de conexión" planteadas por la Junta de Andalucía y la Diputación "no eran necesarias", y ha criticado que la Diputación y su presidente, Salvador Fuentes (PP), "hayan defendido destinar millones de euros a actuaciones innecesarias en lugar de afrontar el problema real".

De hecho, según ha argumentado, "el problema no es la conexión, el problema es la contaminación", y ha criticado que "no se ha hecho absolutamente nada para frenar los vertidos contaminantes que llegan al embalse de La Colada desde hace años".

Pérez ha lamentado que "se haya perdido tiempo y recursos públicos en proyectos que no solucionan el fondo del problema", mientras la ciudadanía del Norte de la provincia "ha sufrido las consecuencias, llegando a estar un año sin agua potable y con el riesgo de que esta situación vuelva a repetirse".

Desde IU Córdoba han reiterado que las prioridades deben ser "la conexión eléctrica, la construcción de una potabilizadora de última generación y, sobre todo, el control efectivo de los vertidos contaminantes".

"Lo que no puede seguir ocurriendo es que se ignore la realidad y se siga malgastando dinero público mientras el embalse de La Colada continúa contaminado", ha señalado Pérez.

Por todo ello, IU Córdoba exige al Gobierno andaluz y al de la Diputación de Córdoba que "dejen de marear la perdiz y actúen de forma inmediata sobre el único problema real, el de la contaminación del agua, garantizando así un suministro seguro y de calidad para los vecinos y vecinas de Los Pedroches".