Maíllo lanza el borrador de programa de Por Andalucía sin cerrar la puerta a Podemos: "Lo tienen tan fácil como no irse"

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios de comunicación en el Parlamento de Andalucía, a 17 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El coordinador federal de IU - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha presentado este martes el borrador del programa electoral de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán en el primer semestre de este año, apuntando que tendrá su "base en los anhelos sociales de una mayoría que pide un cambio de gobierno" en Andalucía. Sobre si ve posible que Podemos se acabe sumando a la coalición de cara a las elecciones, ha señalado que "quien se quiera incorporar, que se incorpore, pero esos debates los tienen que hacer otros, no nosotros".

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Maíllo ha expuesto el contenido de un borrador del programa electoral que cuenta con 130 páginas y que muestra a la coalición de Por Andalucía como una "izquierda que tiene voluntad de gobierno" y que quiere abordar la "reformas estructurales que necesita una tierra que sigue atravesada por una desigualdad estructural".

Ha manifestado que están ya "más que preparados" para afrontar las elecciones andaluzas en la fecha que decida el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), y ha manifestado que, "en absoluto" están siendo "fagocitados" por el PSOE y "menos en Andalucía".

"Nosotros tenemos un proyecto autónomo, con una apuesta estratégica en la defensa de servicios públicos, de reversión de lo privatizado y de orgullo de lo público, que tiene profundas diferencias con un PSOE que abrió las manos a los conciertos sanitarios y educativos, en los que nosotros hemos tenido una profunda discrepancia", ha señalado.

Se ha mostrado convencido de que "hay una masa social y electoral andaluza que sabe que nuestra propuesta es una propuesta de defensa de lo público y una propuesta de gobierno en coherencia con esa defensa de lo público", y, en modo alguno, "son extrapolables" a Andalucía los resultados en otras comunidades, como Aragón, Castilla y León y Extremadura.

"Lo que sí es posible es que los resultados andaluces sí sean extrapolables por la cercanía después a las elecciones generales", ha dicho.

Sobre si ha habido diálogo con otras formaciones como Podemos para concurrir conjuntamente a las elecciones, ha defendido que la coalición Por Andalucía es "unitaria" y "abraza a todo aquel que se quiere incorporar y algunos lo tienen tan fácil como se trata de no irse".

"Ha sido un espacio que ha abrazado a todo tipo de organizaciones a lo largo de este tiempo, que ha estado trabajando de manera coordinada y cohesionada en el grupo parlamentario en esta legislatura y que, por tanto, nosotros seguimos con el trabajo de ruta que da seguridad y certidumbre de un proyecto que es serio, creíble, que tiene una voluntad estratégica de cumplir con lo que se ha planteado y que no vamos a estar en una dinámica de sin sustancia política", ha indicado Antonio Maíllo.

Ha insistido en que "quien quiera venir, estaremos encantados, pero nosotros seguimos para adelante, y aquí no se para nada; el tren está en marcha".

"Nosotros somos gente seria, estamos haciendo las cosas bien, después tenemos que valorar el apoyo o no que tengamos cuando sean las elecciones, pero nosotros transmitimos seguridad y certidumbre de un proyecto de izquierda serio", ha agregado.

"Quien se quiera incorporar, que se incorpore, pero esa no es nuestra función ahora, sino es ofrecer un proyecto político con credibilidad y con voluntad de gobierno", ha indicado Maíllo, recalcado que "quien se quiera incorporar, que se incorpore, pero esos debates los tienen que hacer otros, no nosotros".

PROPUESTAS ELECTORALES

Sobre el contenido del programa electoral, ha defendido un nuevo modelo productivo en Andalucía donde haya una "banca pública que dé crédito al sector productivo" y que busque el apoyo "a los agricultores y ganaderos que trabajan la tierra y no a los que especulan con ella".

Se trata, según ha indicado, de un programa electoral "que cuida lo común y cuida los servicios públicos en lo común". "La coalición Por Andalucía se basa en una profunda confianza en la sociedad andaluza y sobre esa profunda confianza nos sentimos muy apasionados en esta defensa de una izquierda que ha sido muy coherente, y que no ha tenido nunca tentaciones de establecer modelos mixtos de gestión sanitaria o educativa", ha dicho.

Ha reivindicado la reversión de "esos millonarios conciertos" sanitarios que se están produciendo con el gobierno del PP-A.

Para Maíllo, "combatir la desigualdad pasa por un combate contra la pobreza y la exclusión social" y contra el "deterioro de los servicios públicos" que se está produciendo con el Gobierno de Juanma Moreno. Se ha referido al "colapso del sistema público de sanidad" o la "privatización" que se está produciendo en ámbitos de la educación, como la Formación Profesional. Además, se ha referido a la necesidad de "combatir" la política de vivienda del Gobierno del PP-A.