Maracena (Granada) estrena instalaciones para su Unidad Canina de la Policía Local

El nuevo espacio, situado en el recinto de Las Cañas de Pescar de Maracena, ha sido acondicionado para responder a las necesidades diarias de los animales y facilitar al mismo tiempo el trabajo que desarrollan junto a los agentes municipales de seguridad - AYUNTAMIENTO DE MARACENA

MARACENA (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de la ciudad granadina de Maracena ha presentado las nuevas instalaciones de la Unidad Canina de la Policía Local, "una actuación con la que el municipio da un paso importante en materia de seguridad, mejora de los servicios públicos y bienestar animal", según han destacado desde el Consistorio en un comunicado.

El nuevo espacio, situado en el recinto de Las Cañas de Pescar, ha sido acondicionado para responder a las necesidades diarias de los animales y facilitar al mismo tiempo el trabajo que desarrollan junto a los agentes municipales de seguridad

La intervención ha permitido habilitar una nave específica para la unidad, dotada de iluminación natural y artificial, además de un sistema de confort que garantiza una temperatura adecuada en el interior. En este espacio se han construido tres caniles independientes, equipados con bebederos automáticos de agua y tolvas de alimentación, con el objetivo de que los perros permanezcan en las mejores condiciones posibles.

El alcalde de Maracena, Carlos Porcel, ha señalado que "hasta ahora podíamos decir que teníamos una de las mejores unidades caninas de España, y hoy también podemos decir que contamos con unas instalaciones a la altura, preparadas para que esta unidad siga creciendo y desarrollando su labor en las mejores condiciones".

En este sentido, ha destacado que "era importante que los dos perros con los que cuenta actualmente la unidad dispusieran de un espacio adecuado para su habitabilidad, su entrenamiento y su cuidado diario, pero también para seguir reforzando el trabajo de prevención y la labor formativa que se realiza con los centros educativos".

Las instalaciones cuentan también con una zona de baño adaptada, con termo de agua caliente, para facilitar su higiene y cuidado diario. A ello se suma una habitación destinada al almacenamiento de pienso seco y la incorporación de todo el material necesario para el adiestramiento y entrenamiento continuo de los canes.

El recinto dispone además de un sistema integral contra incendios y de videovigilancia interior y exterior durante las 24 horas, controlado por la propia Policía Local, lo que aporta mayores garantías de seguridad al conjunto de las instalaciones.

Como última parte de la actuación, se ha creado una zona verde abierta y contigua para el recreo y esparcimiento de los animales, pensada para su ejercicio diario y su bienestar. También se ha incorporado una pared holandesa destinada a la práctica de técnicas de detección de sustancias, una herramienta que permite seguir reforzando la preparación de la unidad.

Por su parte, el oficial responsable de la Unidad Canina, Ángel Rodríguez, ha explicado que "nuestra unidad canina está formada por Killa y Bruma, y en sus inicios estaba centrada principalmente en la disciplina de detección de estupefacientes, una labor muy importante para reforzar la seguridad en entornos escolares, en las fiestas patronales o en eventos multitudinarios".

Rodríguez ha subrayado además que "hoy hablamos de una unidad mucho más completa, con perros de acompañamiento policial que ayudan también a que la ciudadanía se sienta más segura, y con una presencia muy vinculada al ámbito educativo y social, tanto en la comunidad docente como en la residencia, donde se desarrollan programas de terapia ocupacional".

El responsable de la unidad ha añadido además que "estas nuevas instalaciones mejoran mucho el día a día, porque hacen más fácil nuestro trabajo y, al mismo tiempo, garantizan un mayor bienestar para los animales, que al final también es una parte fundamental de esta labor".

Con esta actuación, ejecutada íntegramente por trabajadores municipales de Obras y Servicios, Maracena refuerza su Unidad Canina de Policía Local, mejorando tanto el cuidado de los perros como su preparación para las labores de seguridad y prevención.