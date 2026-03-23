Montero afirma que Moreno convoca ya las andaluzas por "temor al repunte del PSOE": "Ya hay fecha para el cambio"

La secretaria general del PSOE andaluz y vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, en un acto en Jaén el 21 de febrero de 2026. - PSOE ANDALUCIA

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha vinculado este lunes la decisión del jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno (PP-A), de convocar ya las elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo a que "teme el repunte del PSOE" tras los resultados en Castilla y León.

Montero se ha pronunciado de este modo en su cuenta de la red social X minutos después de la comparecencia pública en que Moreno ha anunciado la disolución del Parlamento andaluz y la convocatoria de elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo.

"Moreno Bonilla convoca ya por dos motivos: porque la crisis de la sanidad pública se lo lleva por delante y porque teme el repunte del PSOE", ha argumentado la líder del PSOE andaluz, que ha defendido que "cuanto antes, mejor" la convocatoria electoral porque "Andalucía necesita un Gobierno que resuelva los problemas".

"Nos gusta el 17 de mayo: ¡ya hay fecha para el cambio!", ha concluido Montero.