Montero (PSOE-A) dimitirá como ministra "en los próximos días" para centrarse en su candidatura en Andalucía

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una entrevista en la Cadena SER. - PSOE-A

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha confirmado este lunes que dimitirá como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda "en los próximos días", para centrarse en su candidatura a la presidencia de la Junta, si bien no ha concretado aún el día exacto de su renuncia, y ni siquiera si el de este martes, 24 de marzo, será el último Consejo de Ministros en el que participará.

Así lo ha apuntado la dirigente socialista en una entrevista en la Cadena SER, seguida por Europa Press, después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), haya anunciado este lunes la convocatoria de elecciones al Parlamento de dicha comunidad para el próximo 17 de mayo.

María Jesús Montero, que desde que es candidata socialista a la Junta ha venido anunciando que dejaría sus responsabilidades en el Gobierno de España una vez que se convocaran las elecciones andaluzas, ha respondido que "en los próximos días" a la pregunta de cuándo dimitirá del Ejecutivo.

"Hay margen", ha añadido, al tiempo que ha llamado a "procurar una gran movilización" de cara a dichos comicios que sea "abrumadora", desde el convencimiento, según ha señalado, de que en dichas elecciones los andaluces van a trasladar su apuesta por la educación o la sanidad pública como "los tesoros más importantes que tenemos".

A la pregunta de si el de este martes será su último Consejo de Ministros al que asistirá como vicepresidenta, Montero ha respondido que no lo sabe, y que eso "siempre depende en última instancia del presidente" del Gobierno. "Pero estará por ahí", ha añadido antes de indicar además que ha podido hablar con Pedro Sánchez tras conocer la convocatoria electoral en Andalucía este lunes.

DEJARÁ EL GOBIERNO SIN PRESENTAR PRESUPUESTOS DE 2026

Montero ha reconocido también que tendrá que dejar el Gobierno sin poder presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026, si bien ha indicado que queda "todo el trabajo" ya hecho al respecto, y que tiene "la certeza absoluta" de quien le sustituya al frente del Ministerio de Hacienda "seguirá con esta tarea tan difícil".

Sobre la persona que la sustituya en el Gobierno, la candidata socialista ha remarcado que "es el presidente" del Ejecutivo "el que tiene la potestad de elegir a sus ministros", por lo que ha evitado especular al respecto.

Y a la pregunta de cuáles serían las primeras medidas que tomaría en caso de que llegara a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero ha subrayado que pasarían, de entrada, por "un plan urgente en la sanidad pública" para "recuperar el orgullo de sanidad que siempre tuvo Andalucía", y que se ha visto mermado, en su opinión, por el "deterioro" experimentado con el Gobierno del PP-A de Juanma Moreno.

En ese punto, Montero ha insistido en señalar que en las próximas elecciones andaluzas "se nos va la vida" porque en ellas "nos jugamos la salud", y tras ello ha comentado que también contempla, si llega a ser presidenta de la Junta, "la derogación de algunas leyes" como la de Universidades aprobada por el actual Gobierno del PP-A, así como ha remarcado que el problema de la vivienda supone también para ella "el gran reto" si alcanza el Ejecutivo andaluz.