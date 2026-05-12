Montero sale "muy contenta" del debate de Canal Sur: "Hemos podido trasladar a los ciudadanos lo que se juegan" el 17M

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, valora ante los medios el desarrollo del segundo debate celebrado de cara a los comicios andaluces del próximo 17 de mayo. A 11 de mayo de 2026 en - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha dicho que ha salido "muy contenta y satisfecha" del debate a cinco que ha celebrado este lunes Canal Sur de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, porque ha servido para "trasladar a los ciudadanos lo que se juegan" en dicha cita con las urnas.

Así lo ha señalado María Jesús Montero en su atención a medios para valorar el discurrir del debate celebrado entre los cinco candidatos a la Junta de las formaciones con representación parlamentaria, que, en su opinión, ha permitido que algunos de ellos hayan podido trasladar sus "propuestas", así como "rebatir también la ausencia de gestión de la Junta de Andalucía".

"Estoy francamente muy contenta con este debate", en el que se ha podido "trasladar a los ciudadanos lo que se juegan" en estas elecciones, que es elegir entre "dos modelos de sociedad", según ha abundado Montero, que ha distinguido así entre "el modelo de la derecha, del Partido Popular, con las privatizaciones y con la falta de inversión en lo público", y el que plantea el PSOE, de "revitalizar los servicios públicos".

Según ha sostenido, en el debate ha podido dar datos sobre por qué "los servicios públicos tienen que ser una prioridad en Andalucía, y de cómo la derecha, el PP, está dejando que los mercados campen a sus anchas en materia de educación, de vivienda y, lo que es más grave y preocupante, en materia de sanidad".

Montero ha concluido expresando su deseo de que el debate haya servido para "dar criterio informado para los ciudadanos, porque al final nadie manda en su voto", y "no hay nada decidido" en las elecciones del 17 de mayo.

"Las urnas están abiertas, cada ciudadano manda en su propio voto, y creo que hoy hemos podido demostrar que tienen que votar pensando en ello, sabiendo que sólo el Partido Socialista es el que puede ser una alternativa real a todo este vodevil que hemos visto en el día de hoy entre las derechas", ha concluido sentenciando la candidata socialista.

