La Orquesta de Córdoba lleva a Jerez (Cádiz) la ópera 'Don Giovanni' de Mozart

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CÓRDOBA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de Córdoba, dentro del 'Ciclo Lírica', llevará hasta Jerez de la Frontera (Cádiz), los días 29 y 31 del presente mes de mayo, la ópera 'Don Giovanni', obra del genio de Salzburgo, Wolfgang Amadeus Mozart.

Según informa la formación musical en una nota, la ópera, de gran intensidad dramática y que combina momentos de tensión, ironía y fuerza musical, será interpretada, tanto el viernes como el domingo, en el Teatro Villamarta, a partir de las 20,00 horas.

'Don Giovanni' narra la historia de un noble seductor que actúa sin límites morales, manipulando y engañando a quienes le rodean. Sus acciones desencadenan una cadena de conflictos que terminan llevándolo a enfrentarse a las consecuencias de su comportamiento.