El Parlamento andaluz aprueba la próxima semana cuatro leyes y dos decretos leyes en la recta final de la legislatura

Imagen de este miércoles de la Junta de Portavoces, que ha aprobado el orden del día del Pleno del Parlamento de los días 25 y 26 de marzo. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía que celebrará la próxima semana, miércoles 25 y jueves 26, será de un contenido abundante y con apariencia de ser el último de la legislatura antes de la disolución de la Asamblea legislativa por la convocatoria de las elecciones autonómicas, previstas para el primer semestre del año. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sí que precisó en febrero que la disolución de la Cámara será en abril.

Según el orden del día que ha aprobado la Junta de Portavoces este miércoles, la primera jornada de actividad del Pleno, que comenzará a las 13,00 horas del miércoles 25, lo hará con la convalidación del Decreto-ley 2/2026, de medidas administrativas y fiscales urgentes para la implantación de las licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales y para el fomento de la actividad cinegética en Andalucía.

A esta norma seguirá el debate de convalidación de otro Decreto-ley, el 3/2026, que modifica la Ley 5/2023 de la Función Pública de Andalucía y otras normas en materia de empleo público para garantizar el refuerzo de los servicios públicos esenciales tras los fenómenos meteorológicos.

A partir de aquí seguirá el debate final para su consiguiente aprobación de cuatro proyectos de ley, que todos recibirán luz verde de la Cámara en función de la mayoría absoluta que tiene el Grupo Parlamentario Popular.

Las normas a las que dará su visto bueno el Pleno son las de creación del Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía, de creación del Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía de Andalucía, para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía y de Turismo Sostenible de Andalucía.

Tras este punto el Pleno abordará la elección como directora del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía de Ana María Vielba. Vielba, que sucederá en el cargo a Jesús Jiménez, quien fue nombrado el 2 de marzo de 2021, es desde diciembre de 2024 secretaria general del Consejo Audiovisual de Andalucía y ha sido sucesivamente en la Junta de Andalucía viceconsejera de Política Industrial y Energía y secretaria general para la Función Pública.

La actividad del Pleno concluirá el miércoles con las comparecencias de la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, sobre la economía circular en Andalucía; de un representante del Consejo de Gobierno sobre las previsiones y medidas de la Junta de Andalucía ante los efectos del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán; y habrá una tercera comparecencia de la Junta sobre el apoyo al arte sacro en Andalucía.

JUEVES, LAS PREGUNTAS A MORENO

El Pleno de la Asamblea andaluza comenzará a las 9,30 horas del jueves con una Moción en materia de contratación pública del Grupo Por Andalucía, a la que seguirá una Interpelación del Grupo Mixto-Adelante Andalucía sobre la situación del alumnado de Necesidades Educativas Especiales (NEE).

Concluido este punto comenzará la sesión de control al Gobierno dentro de las cuales se incluirán las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien a partir de las 12,00 horas afrontará una pregunta del portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, sobre la acción de gobierno en la vida de los andaluces.

A García le seguirá la portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, quien cuestionará a Moreno sobre la calidad de vida de la mayoría social de Andalucía, antes de que lo haga el portavoz del Grupo Vox en Andalucía, Manuel Gavira, sobre mejora de la situación de los hogares en Andalucía.

La portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, preguntará al presidente andaluz sobre el balance de la legislatura, mientras que el último en cuestionar a Moreno será el portavoz de su grupo, el Popular, Toni Martín, sobre las principales preocupaciones de los ciudadanos.

El Pleno de la Cámara autonómica concluirá con el debate de cuatro Proposiciones no de Ley (PNL). La primera de ellas es del Grupo Mixto-Adelante Andalucía sobre blindaje efectivo de los derechos de las mujeres y la lucha contra el machismo estructural en Andalucía.

A esta seguirá otra PNL del Grupo Socialista sobre transparencia, garantías y auditoría de los programas de cribado oncológico y del sistema de listas de espera en Andalucía.

Y el Pleno acabará con el debate de dos PNL del Grupo Popular; una sobre el impacto económico del aislamiento ferroviario de Andalucía y otra sobre la política económica y fiscal del Gobierno de España por sus perjuicios para Andalucía.