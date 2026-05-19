El Plan Romero 2026 suma 24 emergencias, un 45% más que el año anterior, con un caballista evacuado en El Rocío (Huelva)

La Hermandad del Rocío de Málaga-La Caleta cruza el Vado del Quema en el término municipal de Aznalcázar. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 24 emergencias, en su mayoría relacionadas con incidencias de tráfico, asistencias sanitarias y animales, han sido gestionadas desde la activación del Plan Romero 2026 el pasado lunes, entre ellas la evacuación de un caballista. La cifra supone un incremento del 45% respecto al año anterior, cuando a estas alturas se registraban 13 incidentes.

Pese a ello, la "normalidad" ha marcado este martes el tránsito de las hermandades hacia El Rocío por los tradicionales pasos de Bajo de Guía, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), y el Vado del Quema, en Aznalcázar (Sevilla), según ha informado en una nota la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

Entre los avisos más destacados figura la caída de un caballista en la aldea de El Rocío, junto a la hermandad de Gibraleón. El hombre, de 40 años, ha tenido que ser evacuado al Hospital Infanta Elena de la capital onubense.

En los Caminos de Cádiz, el punto más emblemático es el paso de las filiales rocieras por Bajo de Guía (Sanlúcar de Barrameda), un enclave donde romeros, caballos, carretas y vehículos cruzan en barcazas hacia Doñana.

Durante la jornada de este martes, un total de 3.183 personas han cruzado hasta la playa de Malandar (23 más que en el año 2025), 343 caballos (44 más que el año pasado), 248 vehículos ligeros (uno más) y 63 pesados (dos menos) y 17 carretas (una menos que en la edición anterior).

A lo largo de la jornada, nueve filiales han cruzado por Bajo de Guía: por la mañana lo han hecho La Línea de la Concepción, Chiclana de la Frontera, San Fernando, Ceuta, Chipiona, Arcos de la Frontera y Cádiz; y por la tarde, han cruzado Rota y Puerto Real. El embarque ha transcurrido sin incidencias y según lo previsto.

VADO DEL QUEMA Y PASO DE CORIA

Por el Vado del Quema, otro de los puntos de mayor concentración de los Caminos de Sevilla han cruzado bajo la supervisión del Plan Romero hasta 10 hermandades: Málaga La Caleta a las 11,00 horas, Málaga La Real (12,00 horas), Estepona (12,30 horas), Lucena de Córdoba (12,45 horas), Jaén (13,00 horas), Torremolinos (13,30 horas), Murcia (17,00 horas), Cabra (17,30 horas), Almería (18,00 horas) y Santa Fe (18,30 horas).

Este miércoles cruzarán el Quema otras 25 filiales rocieras. La primera será Albaida del Aljarafe a las 09.00 horas y seguidamente lo harán en orden: Granada, Salteras, Isla Mayor, Valencia, Marbella, Las Palmas de Gran Canaria, Tomares, Valencina de la Concepción, Fuengirola, La Castrense, Montequinto, Almensilla, El Viso del Alcor, Priego de Córdoba, Ronda, Benacazón, Umbrete, Olivares, Bollullos de la Mitación, Morón de la Frontera, Coria del Río, La Algaba, Palomares del Río y Aznalcázar (20,30 horas).

El paso fluvial de Coria del Río (Sevilla) ha discurrido también sin incidencias durante el cruce en la Barca de las hermandades de Ronda, Montequinto, Alcalá de Guadaíra y Carmona. Para este miércoles se espera que crucen por este punto las filiales rocieras de Las Cabezas de San Juan (8,00 horas), Utrera (10,30), Osuna (12,00), Lebrija (12,30 horas), Dos Hermanas (14,00), Écija (16,30), Córdoba (17,00) y Los Palacios y Villafranca (17,30).

SALIDAS DE ESTE MIÉRCOLES

Este miércoles comienzan su peregrinaje hacia la aldea de El Rocío 35 hermandades, por lo que, junto a las 54 que ya han comenzado sus caminos, serán 89 las que ya transiten por los Caminos de Sevilla, Huelva y Cádiz, más la hermandad Matriz de Almonte que será la primera en llegar a la Aldea.

Por los Caminos de Sevilla, iniciarán su camino Aznalcázar, Baeza, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Camas, Cerro del Águila, Dos Hermanas, Espartinas, Gelves, Gines, Huévar del Aljarafe, La Puebla del Río, Las Palmas de Gran Canaria, Los Palacios y Villafranca, Macarena, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, Santiponce, Sevilla el Salvador, Triana y Umbrete.

Por Caminos de Huelva emprenderán peregrinación mañana Cartaya, Emigrantes, Escacena del Campo, Gibraleón, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera, San Juan del Puerto, Palma de Mallorca, Trigueros y Badajoz.

Por los Caminos de Cádiz comenzarán su tránsito las tres hermandades que cruzarán hacia Doñana desde Bajo de Guía: Sanlúcar de Barrameda (11,00 horas), El Puerto de Santa María (15,30 horas) y Jerez de la Frontera (17,00 horas).