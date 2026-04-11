Prisión provisional y sin fianza para el detenido por el robo y agresión a una mujer mayor en Almuñecar (Granada)

Archivo - Fachada de la Real Chancillería de Granada, sede del TSJA y de las secciones penales de la Audiencia de Granada. (Imagen de archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción, plaza número 2, del Tribunal de Instancia de Almuñecar (Granada) ha acordado este sábado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por el robo y agresión a una mujer mayor el pasado martes, 7 de abril, en dicha localidad granadina.

Según han confirmado fuentes oficiales del Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, el detenido, que ha declarado ante el juez durante esta mañana, está siendo investigado por un delito de robo con violencia e intimidación a las personas. Junto a ello, ha indicado que la Fiscalía estudia también investigarle por un delito de lesiones agravadas con utilización de instrumento "peligroso".

Cabe recordar que el varón, al que le constan antecedentes policiales, fue detenido en la tarde de este pasado jueves, 9 de abril, por la Guardia Civil en Almuñécar tras tener conocimiento de los referidos hechos. El equipo territorial de la Policía Judicial de la Benemérita se encargó de la investigación que concluyó con la detención del varón tras entrar y registrar su domicilio también en dicho municipio.

En cuanto a los hechos del pasado martes, el Sistema Emergencias 112 recibió en torno a las 21,45 horas una alerta telefónica que señalaba que una mujer mayor había sido agredida con un palo --si bien otras fuentes señalan a un puño americano-- en la cabeza, en la zona de Carrera de la Concepción de Almuñécar.

El 112 movilizó a la Policía Local, a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios hasta el lugar. Estos últimos señalaron al servicio de Emergencias que la mujer herida no requirió de traslado a un centro sanitario, si bien la Benemérita ha señalado que el ahora detenido golpeó "repetidas veces" a la víctima, le sustrajo el bolso y huyó del lugar.