PSOE-A confía en que Zapatero dará "las explicaciones oportunas para ser absuelto" en el caso 'Plus Ultra'

El parlamentario del PSOE-A Rafael Recio atiende a los medios en el Parlamento andaluz. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del PSOE-A y secretario de Organización del partido en Sevilla, Rafael Recio, ha trasladado este viernes su "confianza absoluta" en que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero dará "las explicaciones pertinentes y oportunas para ser absuelto" en el conocido como 'caso Plus Ultra' por el que se le investiga.

Así lo ha señalado el diputado socialista en una atención a medios tras participar en una reunión de la Diputación Permanente del Parlamento que ha convalidado dos decretos-leyes del Consejo de Gobierno del PP-A aprobados antes de las recientes elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

Preguntado por la imputación de quien fuera también secretario general del PSOE durante una docena de años, entre 2000 y 2012, Rafael Recio ha apuntado que en este momento quien "tiene que trabajar" es "la Justicia".

"Le toca hacer el trabajo a la Justicia", ha remachado antes de apostillar que desde el PSOE piden "respeto absoluto a la presunción de inocencia" de Zapatero, así como trasladan su "confianza absoluta" en que el expresidente "dará las explicaciones pertinentes y oportunas para ser absuelto de este caso".