PSOE-A prevé que Montero recupere su agenda pública tras el 17M "en próximos días": "Hay líder para rato en Andalucía"

El diputado y secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, atiende a los medios en el Parlamento andaluz. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y portavoz adjunto del Grupo Socialista en la última legislatura parlamentaria, Rafael Recio, ha señalado este viernes que prevé que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, recuperará su agenda pública tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo "en los próximos días", tras lo que ha aseverado que con ella "hay líder para rato en Andalucía".

El diputado socialista se ha pronunciado así en una atención a medios tras participar en una reunión de la Diputación Permanente del Parlamento que ha convalidado dos decretos-leyes del Consejo de Gobierno del PP-A aprobados antes de las recientes elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

En dichos comicios, el PSOE-A, con María Jesús Montero como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, ha obtenido su peor resultado en número de escaños en el Parlamento andaluz en lo que va de historia de la autonomía, al quedarse con 28, dos menos de los 30 conquistados en la anterior cita con las urnas de 2022, en la que Juan Espadas era el líder de la federación socialista.

Desde la noche electoral de este pasado domingo en la que María Jesús Montero compareció desde el hotel en el que el PSOE-A hizo el seguimiento del escrutinio para valorar el resultado de los comicios, la líder socialista no ha vuelto a convocar a los medios, si bien al día siguiente de las elecciones sí tuvo una entrevista radiofónica, en la Cadena SER.

A preguntas de los periodistas sobre esa ausencia de agenda pública de María Jesús Montero en estos días, Rafael Recio ha admitido que la secretaria general del PSOE-A "no ha vuelto a aparecer en público", pero ha querido "garantizar que ha tenido un trabajo continuado durante toda la semana", en materia de "tarea orgánica, de reflexión, de análisis", y de "hablar con los compañeros" de partido para "poner rumbo a la organización para la próxima cita electoral más importante" a la vista, que son las elecciones municipales, en las que los socialistas andaluces ya están "centrados y concentrados", según ha remarcado.

De igual modo, sobre el "futuro" de la secretaria general del PSOE-A, Rafael Recio ha indicado que "ella lo ha dejado bastante claro", si bien ha apostillado que, en su "condición de secretario de Organización del PSOE de Sevilla" --por cuya circunscripción concurrió Montero en estas elecciones como cabeza de lista socialista--, puede "garantizar" que con ella hay "una gran líder para rato en Andalucía".

En esa línea, ha señalado que supone que "ya en los próximos días recuperará esa agenda pública", porque los socialistas tienen "tarea por delante, y el compromiso" de ponerse "todos a trabajar en el escenario electoral de 2027".

A preguntas de los periodistas sobre el día que acudirá María Jesús Montero a recoger su acta como parlamentaria andaluza, Rafael Recio ha indicado que no lo podía precisar porque aún no sabe ni cuándo irá él --que fue el número dos de la lista del PSOE por Sevilla--, pero que supone que será cuando les "avisen desde el Parlamento" para ello, y en ese sentido ha subrayado que en "los próximos días" estarán los diputados por la Cámara andaluza para recoger sus actas con las que iniciar la XIII legislatura autonómica.

CONVALIDACIÓN DE DECRETOS EN PRECAMPAÑA O CAMPAÑA

Por otro lado, el diputado socialista ha criticado que desde el Gobierno andaluz del PP-A se haya propiciado la aprobación de hasta "cinco decretos-leyes" en los dos últimos meses, de "precampaña y campaña" electoral en la comunidad, sin que por ello esos textos hayan sido "sometidos" al debate parlamentario con la "rigurosidad" debida, según ha opinado.

El representante del PSOE-A ha sostenido que el PP-A ha mantenido así un proceder "escasamente ético", y ha puesto de relieve que en la reunión de la Diputación Permanente de este viernes "se ha aplicado la misma aritmética" que había antes de los comicios del 17 de mayo, es decir, que el PP-A ha podido valerse de la mayoría absoluta con la que ha contado en la última legislatura, pero que ha perdido en estas pasadas elecciones, al quedarse con 53 diputados, dos menos de los necesarios para esa mayoría.