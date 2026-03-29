PSOE de Córdoba recoge petición de una asociación de avanzar en atención a personas con enfermedades neurodegenerativas

Reunión de representantes del PSOE de Córdoba encabezados por su secretaria general, Rafi Crespín, con la Asociación 'San Rafael' de Alzheimer y otras Demencias de Córdoba. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada por la provincia en el Congreso, Rafi Crespín, "ha recogido la petición" del presidente de la Asociación 'San Rafael' de Alzheimer y otras Demencias de Córdoba, Francisco Manuel Blasco, y de la directora técnica del Centro Residencial 'Además' y del Centro de Día 'San Rafael' de esta asociación, Ana Belén Herreros, "para que las administraciones públicas sigan avanzando en la atención integral de las personas con enfermedades neurodegenerativas".

Y también su petición de que las administraciones apuesten por "invertir en investigación para trasladar al sistema socio sanitario público los nuevos avances diagnósticos, claves en la atención temprana y en la prevención, y las pautas terapéuticas pioneras para tratar el Alzheimer y las demencias en general".

Así lo ha explicado este domingo el PSOE de Córdoba en una nota en la que ha informado de la reunión que Crespín ha mantenido con el citado colectivo junto a los concejales socialistas Mamen González y Ángel Ortiz, y en la que ha valorado "los pasos que se han dado en este mandato para mejorar la atención y la calidad de vida de las personas con enfermedades neurodegenerativas", entre ellas el Alzheimer, la ELA, el Párkinson o la Esclerosis Múltiple, entre otras.

Se trata, según ha subrayado la dirigente provincial socialista, de "pacientes vulnerables que requieren, ellos y sus familias, de una respuesta integral, coordinada y eficiente dada la situación de dependencia y cuidados permanentes que, en las fases avanzadas de la enfermedad, necesitan, con la repercusión que ello supone en los ámbitos social, familiar, laboral y económico".

SIMPLIFICACIÓN DE LOS TIEMPOS Y TRÁMITES

En este sentido, Rafi Crespín ha destacado el "gran paso normativo" que el Gobierno de España ha dado con la denominada Ley ELA en 2024, y posteriormente con el real decreto para su desarrollo aprobado a finales del pasado año, por el que otorga "un nuevo paraguas de protección para las personas en estado más graves con la puesta a disposición de 500 millones de euros destinados a garantizar que reciban en sus domicilios la atención especializada y continuada las 24 horas".

"La ley apuesta por una simplificación de los tiempos y trámites para la acreditación de la situación de discapacidad, así como en las revisiones del grado de dependencia, y también ayudas a las personas con electro dependencia, que son aquellas que dependen de una máquina conectada a la red eléctrica para preservar su salud, y la creación de residencias especializadas para enfermos neurodegenerativos en fase grave", ha comentado la socialista.

Crespín ha subrayado que "detrás de cada diagnóstico de Alzheimer hay una historia de vida que merece ser cuidada, por lo que hay que alentar y financiar el compromiso y la labor incansable de los equipos de investigación, cuyo trabajo nos abre una esperanza real", ha abundado.

La socialista ha considerado que la respuesta al Alzheimer y al resto de enfermedades neurodegenerativas ha de ser "colectiva" y "basada en la prevención, la investigación y unas políticas públicas dignas y equitativas".

Por ello, ha abogado por "adaptar el sistema sanitario y social a un escenario marcado por los nuevos avances diagnósticos y terapéuticos del Alzheimer", lo que, según ha agregado, implica "reforzar la coordinación socio sanitaria, desarrollar modelos de financiación sostenibles y consolidar una estrategia de salud cerebral basada en la prevención y la concienciación".

En este sentido, Crespín ha llamado a las administraciones a "ponerse al día en las normas que ya tenemos, y cumplir con los plazos que marca la Ley de Dependencia", con "especial indicación" a la Junta de Andalucía, competente en la materia.

Al respecto, la secretaria general del PSOE de Córdoba ha manifestado que "cada persona que fallece en lista de espera, 7.000 al año en toda Andalucía, y cada jornada de esos 574 días de media de demora para acceder a la prestación frente a los 180 días que marca la ley, es un fracaso colectivo al que debemos poner solución y remedio".

Los últimos datos revelan que en España hay diagnosticados unos 800.000 enfermos de Alzheimer, una enfermedad que suma 40.000 nuevos diagnósticos cada año y que "puede acarrear costes familiares que oscilan entre los 28.000 y los 40.000 euros anuales en los casos más graves", según advierten desde el PSOE.