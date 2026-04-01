El PSOE lamenta la "incompetencia" de Diputación de Córdoba tras la denegación de la concesión de agua de La Colada

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales. - PSOE

CÓRDOBA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de la Diputación de Córdoba ha lamentado este miércoles la "incompetencia" del presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, y del Gobierno provincial del PP ante el "grave fracaso institucional" que supone la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), que deniega la concesión solicitada por la Diputación para el uso del agua del embalse de La Colada destinada al abastecimiento de la comarca de Los Pedroches.

Según ha informado el PSOE en una nota, el portavoz socialista, Esteban Morales, ha referido que la CHG ha explicado en su nota oficial que "la decisión se adopta tras el rechazo por parte de la Diputación de Córdoba de las condiciones planteadas por el organismo de cuenca para el otorgamiento de la concesión" y que, "en lugar de asumirlas o reformular el proyecto, la Diputación reiteró alegaciones previamente analizadas, sin aportar nuevos elementos técnicos o jurídicos que justificaran una revisión del expediente".

Para el portavoz del PSOE, estos hechos "evidencian una falta de liderazgo alarmante y una incapacidad manifiesta para defender los intereses de la provincia en un asunto tan sensible como el abastecimiento de agua".

En este contexto, ha añadido que el documento de la CHG es "contundente", pues los informes técnicos concluyen que "una parte sustancial de las infraestructuras incluidas en el proyecto no responde a una necesidad real del sistema de abastecimiento, al resultar redundantes respecto a las ya ejecutadas por la CHG en el marco de las actuaciones de emergencia".

Además, el organismo señala que el proyecto modificado "mantiene deficiencias previamente señaladas, sin que se haya aprovechado adecuadamente la oportunidad de reformulación".

Al respecto, el portavoz socialista ha subrayado que estos argumentos "demuestran que el presidente Fuentes no ha hecho su trabajo: no ha negociado, no ha corregido el proyecto, no ha escuchado a los técnicos y no ha defendido a los municipios de Los Pedroches".

"La CHG ha sido clara: la Diputación rechazó las condiciones, repitió alegaciones ya descartadas y presentó un proyecto con deficiencias. Esto no es un problema técnico: es un problema de gestión política. Y el responsable es Salvador Fuentes y el Gobierno del PP que preside", ha asegurado Esteban Morales, quien ha agregado que "Los Pedroches no pueden pagar la improvisación del presidente", cuya "incapacidad ha dejado a la comarca sin una concesión que era vital."

El Grupo Socialista ha reclamado al presidente Fuentes "una comparecencia urgente" para explicar "por qué rechazó las condiciones de la CHG, así como la convocatoria inmediata de una mesa de trabajo con la CHG y los ayuntamientos afectados, y la reformulación del proyecto para ajustarlo a las necesidades reales y a la normativa vigente".

El portavoz socialista ha concluido alegando que "la Diputación necesita un presidente que gestione, no alguien que bloquee soluciones y ponga en riesgo el abastecimiento de agua de toda una comarca".