Sánchez prevé participar el próximo domingo en Gibraleón (Huelva) en su primer acto de precampaña del 17M en Andalucía

Archivo - El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata a la Junta por el PSOE-A, María Jesús Montero, participan en un acto público del PSOE en Málaga, a 14 de septiembre de 2025. (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

HUELVA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto protagonizar el próximo domingo, 19 de abril, en Gibraleón (Huelva), su primer acto político en Andalucía en el marco de la precampaña de las elecciones autonómicas que se celebrarán el 17 de mayo.

Así lo han confirmado este martes a Europa Press fuentes socialistas y municipales, que han concretado que dicho acto está previsto que se celebre a las 11,00 horas de la mañana del domingo en una nave junto al auditorio de la localidad.

De esta manera, y según ha avanzado 'El Correo de Andalucía', Pedro Sánchez se estrenará este domingo en la precampaña andaluza, en marcha desde que el presidente de la Junta y candidato a la reelección al frente de las listas del PP-A, Juanma Moreno, anunciara la convocatoria de dichas elecciones al Parlamento autonómico el pasado 23 de marzo.

Antes de ese día en el que el presidente andaluz puso fecha a las elecciones en esta comunidad, y en lo que va de año de 2026, el jefe del Ejecutivo socialista sí viajó a Andalucía con motivo, primero, del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, que se cobró la vida de 46 personas, y al hilo de las inundaciones que se registraron en varios puntos de la comunidad autónoma en el marco del 'tren de borrascas' que se produjo entre los meses de enero y febrero.

Así, Pedro Sánchez se desplazó a Adamuz el pasado 19 de enero, al día siguiente del referido siniestro, para visitar el lugar del accidente, y regresó a Andalucía en febrero para visitar zonas afectadas por dichas borrascas en las provincias de Cádiz, Granada y Jaén.

Además, el presidente del Gobierno se trasladó a la provincia de Huelva el pasado mes de marzo, para participar en la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa que se celebró el día 6 de dicho mes en la provincia onubense, una ocasión en la que aprovechó también para rendir homenaje desde el Monasterio de La Rábida, en Palos de la Frontera, a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

MONTERO AVANZÓ QUE SÁNCHEZ "SE VA A VOLCAR" EN LA CAMPAÑA DEL 17M

La secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la Junta en las elecciones del 17 de mayo, María Jesús Montero, ya avanzó tras la convocatoria de los comicios que Pedro Sánchez se va a "volcar" en la precampaña y campaña de estas elecciones, por "muchos motivos", comenzando por el de "lo importante que es Andalucía en la esfera nacional".

En la primera rueda de prensa que ofreció tras la convocatoria de las elecciones, María Jesús Montero puso de relieve además que "durante ocho años" ella había "trabajado codo con codo con el presidente" desde sus cargos en el Consejo de Ministros, así como valoró que Pedro Sánchez había realizado con ella "una apuesta muy importante" a través de su candidatura a la Junta.

De esta manera, la líder del PSOE-A, además de exvicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda, señaló que tanto "por razones políticas" como por "razones afectivas" y "de proximidad", Pedro Sánchez "se va a volcar en la campaña andaluza y va a estar muy presente" en Andalucía.

En campaña de las anteriores elecciones andaluzas de 2022, en las que el PSOE-A contó con el ahora portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, como candidato a la Junta, Pedro Sánchez participó en tres actos políticos --en Cuevas del Almanzora (Almería), Cártama (Málaga) y Sevilla-- arropando al entonces secretario general de la federación andaluza, incluido el acto de cierre de campaña, que se celebró en la capital hispalense.

El PP-A venció con mayoría absoluta en las referidas elecciones andaluzas de junio de 2022, en las que obtuvo 58 escaños en el Parlamento andaluz, mientras que el PSOE-A se quedó con 30 diputados, cosechando así su peor resultado en unos comicios autonómicos andaluces hasta la fecha.