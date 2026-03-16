El PSOE-A ve en el Hospital de Andújar (Jaén) "el desastre" y "despropósito" de la Junta con la sanidad pública

María Márquez y Juan Latorre, a las puertas del Hospital de Andújar - PSOE-A

ANDÚJAR (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

El PSOE-A ve en Hospital de Andújar (Jaén) un ejemplo del "desastre" y despropósito" de lo que está haciendo el Gobierno andaluz con la sanidad pública andaluza. De ahí que las próximas elecciones elecciones que se celebren en Andalucía tienen que ser "en defensa de la sanidad pública".

Así lo ha apuntado a las puertas del Hospital Alto Guadalquivir, en Andújar la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, que ha afirmado que viendo la situación de este centro "es normal que haya tanto cabreo e indignación contra Moreno Bonilla". "Si queremos salvar la sanidad pública, tenemos que echar a Moreno Bonilla de la Junta de Andalucía", ha dicho Márquez, convencida de que "la mayoría de los andaluces están indignados con esta gestión del PP".

Según la responsable, este hospital podría ser rebautizado como "Hospital de Alta Colocación del PP" por "la cantidad de personas vinculadas a este partido que han encontrado puesto en este centro". "Especialistas no hay, pero cargos del PP no faltan", ha dicho Márquez. En este punto, se ha referido a la gerente del Hospital, Lucrecia Sánchez, que es portavoz del PP de Porcuna.

Márquez ha detallado que hay más de 10.600 personas esperando para operarse o ver al especialista, lo que supone un aumento del 78 por ciento de la lista de espera desde que gobierna el PP. A esto le ha sumado que la pérdida de personal sanitario es "histórica" y ha manifestado que en verano de 2025 "se fueron la mitad de los profesionales que estaban en Urgencias", así como que "el área maternal se cerró en octubre de 2024". "Ahora vienen con lavados de cara a un cuarto de hora de las elecciones. Eso es tomar por tonta a la gente", ha afeado al Gobierno andaluz.

Asimismo, ha denunciado la situación sanitaria de la provincia de Jaén en general, puesto que "nunca antes los jiennenses sufrieron el drama que se está sufriendo en estos momentos", con una subida, según el PSOE, de casi el 30 por ciento de las listas de espera.

"Nunca antes la gente de Jaén tuvo que esperar tanto para ver al médico, nunca antes tuvo tanto miedo a no ser atendido por un médico, desde que gobierna el PP y como consecuencia de la privatización que estamos sufriendo", ha dicho Márquez.

Además, ha lamentado que la presencia de cargos jiennenses del PP en espacios estratégicos de la sanidad pública se haya traducido en que ésta "funcione peor que nunca" y se haya convertido "en una de las peores, si no la peor, de toda Andalucía".

Así las cosas, Márquez ha exigido el "cese inmediato" del consejero de Salud, Antonio Sanz, por todo lo que está pasando en los hospitales públicos, por la crisis de los cribados del cáncer de mama y por "el aviso que los profesionales dieron en 2023 a este respecto y que no fue atendido por la Junta", hechos todos ellos que tienen "la suficiente gravedad" como para que, según Márquez, se produzca esa destitución.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha denunciado el "derrumbe sin paliativos de la sanidad pública a manos de Moreno", con una provincia como la de Jaén que vive "una situación alarmante". "Ya no hay propaganda que pueda tapar la infamia que viven los pacientes todos los días en el Hospital de Andújar, con este vaciado de especialistas, con 10.600 personas en listas de espera y con pacientes que llevan más de 15 meses para que les extirpen un carcinoma", ha detallado Latorre.

Latorre ha abogado por no resignarse y ha pedido "protestar y pelear", así como ser muy conscientes de que con la próxima convocatoria de elecciones en Andalucía "vamos a tener la oportunidad de cambiar de rumbo en la Junta, con otro Gobierno que sea capaz de apostar verdaderamente por la sanidad pública".

En este punto, ha defendido que "ese Gobierno lo va a representar el PSOE" con María Jesús Montero, que "va a tener la responsabilidad histórica de reducir las listas de espera y de revertir una situación a la que nunca teníamos que haber llegado".