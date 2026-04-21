Reparten en Jaén más de 1.000 tarrinas de fresas de Huelva para difundir sus bondades

Reparto de fresas en Martos - UPA

JAÉN 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

UPA Andalucía, en colaboración con la Diputación de Huelva, ha repartido más de 1.000 tarrinas de fresas de Huelva para disfundir las bondades de este alimento y poner en valor del trabajo de los agricultores que, a pesar de las adversidades meteorológicas y "de precios de ruina en origen", siguen cultivando un producto "sano, seguro y sostenible".

Las fresas se han repartido entre el alumnado del CEIP María Zambrano, en Jaén capital, y vecinos de Martos (Jaén). Los secretarios generales de UPA Huelva, Manuel Piedra; y UPA Andalucía y Jaén, Jesús Cózar, han sido los encargados de explicar por qué se tiene que comer fresas de Huelva.

El secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, ha agradecido al profesorado del colegio María Zambrano, y al alcalde de Martos, Emilio Torres, su acogida. "Hablamos de un sector en el que cada fresa cuenta, en el que pervive una selección de variedades como Marisma, Rábida, Duna, que pasan meses de preparación para dar lo mejor de sí en cada bocado", ha defendido Piedra.

Ha añadido que "detrás de cada fresa hay un gran equipo de agricultores y de jornaleros, que cada mañana se levantan muy temprano para recolectar" las fresas en su momento óptimo. "Hay cosas que pasan por casualidad, pero las fresas de Huelva que os coméis en Martos se cuidan y se miman", ha afirmado Manuel Piedra.

Por su parte, el secretario general de UPA Andalucía y Jaén, Jesús Cózar, ha señalado que la presencia en Jaén del sector de la fresa es "un ejemplo de compromiso y de unión del sector agrario". "Apostar por lo nuestro es apoyar el territorio, la economía rural y el futuro del campo", ha afirmado Cózar.

Por último, el alcalde de Martos, Emilio Torres ha defendido que "es más que necesario consumir productos de cercanía, de kilómetro cero, no solo por lo que contribuyen a luchar contra el cambio climático al reducir la huella de carbono sino, también, porque es un gesto fundamental para colaborar con la agricultura local, apoyando su economía, reduciendo sus costes y el desperdicio alimentario a la vez que fomenta prácticas más sostenibles".

UPA Andalucía continuará la campaña #YoComoFresasdeHuelva este miércoles, 22 de abril, con una parada en la Puerta Real de Granada, mientras que el jueves, 23 de abril, estará en la Plaza de España de Ronda (Málaga). La próxima semana habrá dos nuevos repartos, uno el martes 28, en Santoña (Cantabria), y otro el miércoles, 29 de abril, en Santiago de Compostela, donde se terminará, por tercer año consecutivo, a los pies del Apóstol en la Plaza del Obradoiro.