Sadeco y la Universidad de Córdoba inician la instalación de 80 refugios artificiales para murciélagos en zonas verdes

Instalación de refugio artificial para murciélagos en una zona verde cordobesa. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco), a través de su Servicio de Bienestar Animal (SBA), ha dado un nuevo paso en su compromiso con la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad con el inicio de la instalación de 80 refugios artificiales para murciélagos en distintos parques y espacios verdes de la ciudad. Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con la Universidad de Córdoba (UCO), combina "gestión municipal, excelencia científica y educación ambiental para favorecer la presencia de estas especies en el entorno urbano y potenciar su papel como controladores naturales de insectos".

Tal y como ha emitido el Consistorio cordobés en una nota, el despliegue de los refugios ha comenzado en diferentes puntos de la capital, seleccionados por su relevancia para la conectividad ecológica de Córdoba y por reunir las condiciones adecuadas para favorecer el asentamiento de colonias de quirópteros.

En concreto, están siendo instalados en árboles de gran porte situados en espacios como Vallellano, los Jardines de la Agricultura (Los Patos), el Centro de Conservación Zoo de Córdoba, el Jardín Botánico, el Centro de Educación Ambiental (CEA), el Parque Cruz Conde y la barriada de Alcolea.

Con esta actuación, Sadeco ha reforzado la línea de trabajo que viene desarrollando el SBA en materia de protección y conservación de la fauna urbana, apostando por proyectos "que permitan mejorar el equilibrio ecológico de la ciudad y fomentar una convivencia respetuosa con las especies que habitan en ella". Así, la empresa municipal ha destacado que los murciélagos desempeñan una "función esencial" en los ecosistemas urbanos, puesto que contribuyen al control biológico de insectos de manera natural, ayudando a reducir la presencia de mosquitos y otras especies sin necesidad de recurrir a tratamientos químicos.

El proyecto se enmarca en el convenio de colaboración existente entre Sadeco y la UCO y constituye un "ejemplo de transferencia de conocimiento entre la administración pública y el ámbito universitario". La iniciativa sirve como marco práctico para el Trabajo Fin de Grado que desarrolla la estudiante de Biología Ángela López Delgado bajo el título 'Plan de actuación para el fomento y seguimiento de las poblaciones de murciélagos urbanos en la ciudad de Córdoba mediante la instalación de refugios artificiales', en la modalidad de Trabajo en Empresa.

En contexto, la coordinación académica del proyecto corre a cargo del profesor del Departamento de Zoología de la UCO Alberto José Redondo Villa y ha contado con el asesoramiento científico especializado del experto en quirópteros Jesús Benzal, miembro jubilado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Esta colaboración entre instituciones permite garantizar que las actuaciones se desarrollen siguiendo criterios científicos y técnicos adecuados para favorecer la conservación de estas especies protegidas.

Por su parte, el profesor Alberto José Redondo ha destacado el valor ambiental y educativo de la iniciativa, subrayando que "los murciélagos son grandes aliados en las ciudades al actuar como un insecticida natural", al tiempo que ha precisado que "romper mitos a través de la educación, contar con el respaldo de instituciones como el CSIC y basar las actuaciones en el trabajo de nuestras futuras profesionales de la biología es el camino idóneo para transformar el entorno urbano".

Precisamente, uno de los aspectos más relevantes del proyecto ha sido su dimensión educativa y divulgativa. La iniciativa ha contado con la participación del alumnado de los institutos El Tablero y Maimónides, donde se han desarrollado actividades formativas para sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de la conservación de los murciélagos urbanos y desmontar falsos mitos asociados a estas especies.

Las estudiantes de la Universidad de Córdoba Ángela López Delgado y Ángela Delgado Bargueño han sido las encargadas de impartir charlas técnicas al alumnado de Secundaria, explicando el papel ecológico de los quirópteros y los beneficios ambientales que aportan a las ciudades. Tras la formación teórica, los jóvenes participaron en un taller práctico de ensamblaje de refugios de madera, varios de los cuales ya han quedado instalados en los recintos de sus respectivos centros educativos.

En este sentido, Sadeco ha destacado la implicación del Servicio de Bienestar Animal en este tipo de proyectos, que no solo contribuyen a mejorar la biodiversidad urbana, sino que también promueven "la educación ambiental, la participación ciudadana y la concienciación social sobre la importancia de proteger la fauna silvestre presente en la ciudad".

En suma, la instalación de los refugios está siendo realizada por Pedro Moreno Aranda, de Explora Natura SL, mediante un sistema diseñado específicamente para evitar daños tanto en los árboles como en el entorno natural. Los refugios se fijan mediante un sistema de cinta perforada y muelle, evitando clavar o atornillar sobre los troncos, y se colocan a una altura aproximada de cuatro metros desde el nivel del suelo para prevenir posibles actos vandálicos o la depredación por parte de animales silvestres.