Tres detenidos por robar 3.600 euros en un establecimiento de Maracena (Granada)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL

MARACENA (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a tres varones, de entre 20 y 40 años, todos ellos con antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza ocurrido en un establecimiento de la localidad de Maracena.

El robo se produjo en la madrugada del pasado 13 de marzo, cuando los tres individuos accedieron al interior del establecimiento tras forzar el bombín de la cerradura de la puerta principal.

Una vez dentro, arrancaron la caja registradora, previamente forzada, y se apoderaron de un botín de 3.600 euros, según detalla en una nota el Instituto Armado.

Los propietarios del establecimiento descubrieron lo sucedido al iniciar su jornada laboral y pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil.

La investigación fue asumida por los agentes del Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de Maracena, que llevaron a cabo diversas gestiones, entre ellas la toma de declaración a posibles testigos, y el análisis de las imágenes de cámaras de videovigilancia.

Estas pesquisas permitieron a los agentes determinar que habían sido tres las personas implicadas en el robo, en el que dos de ellas habrían accedido al local mientras una tercera permanecía en el exterior realizando labores de vigilancia.

Asimismo, los agentes constataron que los presuntos autores habían visitado el establecimiento la tarde anterior con el objetivo de estudiarlo antes de cometer el robo.

La investigación permitió a los agentes identificar el vehículo utilizado en la huida, así como a los tres implicados en el robo.

Una vez localizados los sospechosos, los guardias civiles procedieron a su detención y puesta a disposición judicial como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.