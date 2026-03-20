La UGR recurrirá el rechazo de la Agencia para la Calidad Universitaria al nuevo grado de Materiales

Archivo - El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado. Archivo. - UGR - Archivo

GRANADA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, ha avanzado que la institución presentará alegaciones al informe desfavorable de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) para el nuevo grado de Tecnología Industrial y de Materiales que se quería implantar el próximo curso.

Mercado ha señalado en un audio remitido a los medios que la universidad ve "positivo en términos generales" el resultado de los informes de la agencia, que ha dado el visto bueno a ocho de las nueve nuevas titulaciones presentadas por la Universidad de Granada para su verificación y su implantación para el próximo curso 2026/27.

Respecto al grado en el ámbito de la Ingeniería de Tecnología Industrial y de Materiales, la agencia aprecia "deficiencias técnicas relevantes" que impiden la verificación del título: el uso indebido de la denominación 'Materiales' y una deficiencia grave en la estructura de aprendizaje.

Mercado ha dicho que analizarán el informe para presentar alegaciones para su subsanación y ha esperado que "en esa fase puedan completarse perfectamente".

Ha saludado, por otra parte, que se les haya trasladado informe favorable para la implantación del grado de Industria del Español y de sus Culturas, que se implantará el próximo año tras la verificación positiva por parte de la Agencia Nacional.