Unicaja firma un convenio con Volvemos.Org para impulsar el retorno del talento a España. - UNICAJA

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha firmado un convenio de colaboración con Volvemos.org, organización que trabaja para facilitar el retorno a España de profesionales que desarrollan su carrera en el exterior. El acuerdo tiene como objetivo contribuir a que estas personas "puedan regresar en mejores condiciones y poner su experiencia al servicio del tejido económico y social". Este acuerdo "refuerza el compromiso del banco con la generación de oportunidades, el fortalecimiento del capital humano como motor de crecimiento y el desarrollo sostenible".

Según ha detallado Unicaja en una nota, la colaboración de Unicaja pone el foco en el acceso a financiación bancaria y, en general, en el apoyo de iniciativas que favorezcan el emprendimiento, la creación de redes profesionales y la fijación de población, especialmente en los territorios en los que Unicaja desarrolla su actividad.

En concreto, el banco ofrecerá productos y servicios financieros adaptados a las necesidades de quienes regresan a España, como cuentas bancarias, opciones de financiación, facilidades para transferir recursos desde el extranjero y asesoramiento personalizado. De igual modo, Unicaja respaldará las iniciativas impulsadas por Volvemos.org destinadas a acompañar a profesionales españoles en su proceso de retorno, facilitando su integración laboral y su conexión con oportunidades profesionales y empresariales en España.

Precisamente, esta organización desarrolla programas de acompañamiento, asesoramiento y conexión entre profesionales retornados y empresas, consolidando una red que favorezca el intercambio de conocimiento y la creación de nuevas oportunidades. El convenio ha sido suscrito por la directora de Asturias Oeste y Sur de Unicaja, Ana María Lorenzana, y el director de Volvemos.org, Diego Ruiz del Árbol.

Al respecto, Lorenzana ha destacado que "el talento es uno de los principales activos de nuestro país". Por tanto, ha añadido, "apoyar su retorno no solo supone una oportunidad para las personas que desean volver, sino también para las empresas y los territorios que se benefician de su experiencia y conocimiento, y desde Unicaja queremos ser un aliado en ese camino".

Por su parte, el responsable de esta organización ha señalado que "retornar, tras años residiendo en el extranjero, supone un gran desafío y es necesario que existan organizaciones como Volvemos". Al constituir alianzas con entidades como Unicaja "reforzamos nuestro trabajo de acompañamiento a la diáspora y les ayudamos a superar las barreras propias al retorno".

COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

El acuerdo se ha enmarcaco en la política de sostenibilidad de Unicaja, que apuesta por proyectos con un impacto positivo en la sociedad. Así, Lorenzana ha indicado que "creemos en una banca comprometida con su entorno, y este convenio con Volvemos.org encaja en nuestra visión: apoyar iniciativas que generan oportunidades reales, fortalecen el tejido productivo y contribuyen al progreso social".

Con esta alianza, ambas entidades refuerzan su apuesta por el talento como eje clave para el desarrollo económico y social del país. Así, Unicaja mantiene una apuesta firme por el impulso del talento como eje estratégico de su compromiso con el desarrollo, convencido de que el capital humano es un motor esencial para la cohesión territorial. Para ello, mantiene, en sus regiones de actuación, alianzas con entidades públicas y privadas.

Asimismo, la plataforma Volvemos.org es una iniciativa privada para favorecer el retorno de emigrantes a España. Creada en 2016 por un grupo de retornados, sus objetivos son fortalecer el vínculo con la ciudadanía española en el exterior y facilitar su retorno a través de la defensa de los derechos de este colectivo y su visibilización; la atención directa a migrantes y retornados; el fomento y la implementación de políticas públicas de retorno; la conexión con empresas, y la realización de proyectos de investigación sobre migración.

Desde su puesta en marcha ha acompañado a más de 5.000 personas y sus familias en su retorno a España, con una asesoría individualizada, así como colaborando con administraciones públicas a nivel local, regional, nacional y europeo y con empresas de diferentes sectores.