La Universidad de Granada alerta de niveles altos de polen alergénico en la ciudad durante la Semana Santa

La Unidad de Calidad Biológica del Aire (UCBA-UGR) da por finalizada la polinización de ciprés y alerta de niveles altos de plátano de sombra durante la próxima Semana Santa. - UGR

GRANADA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Calidad Biológica del Aire (UCBA) de la Universidad de Granada (UGR) alerta de que durante la Semana Santa los niveles de polen alergénico, en general, serán elevados sobre todo por el plátano de sombra pero también por la presencia de granos de polen de plantas herbáceas como parietarias, gramíneas y llantenes o plantagos.

Así lo ha dado a conocer la UCBA-UGR en un comunicado, en el que se recomienda seguir las pautas recomendadas por el médico especialista, así como el uso de mascarillas FFP2 y gafas de sol durante los paseos por las calles.

Otra recomendación es la de intentar evitar o entrar en contacto con los plátanos de sombra y zonas ajardinadas no segadas para evitar así que aparezcan los síntomas más molestos como rinitis y asma.

Aquellas personas alérgicas al plátano de sombra deben evitar pararse en las calles donde este tipo arbóreo se encuentra plantado y aquellos alérgicos a las parietarias, en zonas con elevada humedad como cerca de los ríos Genil y Darro.

Como es habitual en la atmósfera de la ciudad de Granada desde que la UCBA-UGR tiene registros (más de 30 años), estas fechas se caracterizan por el descenso significativo de polen de ciprés en el aire y del aumento de tipos polínicos como los del plátano de sombra, moreras, negundos, álamos-chopos, olmos y pinos.

De todos ellos, el taxón identificado como alergénico es el plátano de sombra. Se caracteriza por presentar flores unisexuales agrupadas, de forma que las masculinas emiten polen y son más pequeñas, y las femeninas, más grandes, son de tonalidades rojizas, y por su tronco, parcheado en colores grisáceos, amarillentos, verdosos y castaños debido a que la superficie de su corteza se desprende con facilidad durante su proceso de exfoliación.