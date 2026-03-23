La Universidad de Granada presenta la Guía de Voluntariado para impulsar el compromiso social universitario

Mar Venegas, vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UGR; José Luis Cabezas Casado, director de Acción Solidaria e Intergeneracional; e Ismael Román Moreno, voluntario con experiencia previa - UNIVERSIDAD DE GRANADA

GRANADA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada ha presentado este lunes su nueva Guía de Voluntariado, un documento concebido para fomentar el compromiso ético y solidario de la comunidad universitaria, así como su participación activa en iniciativas orientadas a la mejora social. La guía se plantea como un recurso formativo y de sensibilización que refuerza la justicia social, la igualdad y el desarrollo sostenible, al tiempo que facilita la conexión con organizaciones no gubernamentales del entorno.

La Guía de Voluntariado ha sido desarrollada por el Secretariado de Acción Solidaria e Intergeneracional del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social.

El acto de presentación ha contado con la participación de Mar Venegas, vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UGR; José Luis Cabezas Casado, director de Acción Solidaria e Intergeneracional; e Ismael Román Moreno, voluntario con experiencia previa, que ha compartido su experiencia sobre la participación estudiantil en proyectos sociales.

Venegas ha destacado que el compromiso de la Universidad de Granada trasciende la "labor académica para ampliarse hacia la proyección social y la colaboración con el territorio y con la ciudadanía".

La vicerrectora ha insistido en el "carácter transformador, la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible y la contribución a la comunidad local e internacional" que supone que la UGR se involucre con fuerza en un programa de voluntariado como el que representa el documento hecho público este lunes.

"Los rankings suelen referirse a cuestiones de investigación y nos olvidamos de que hay cuestiones sociales que, a día de hoy, sin estar dentro de las funciones históricas de las universidades, son funciones especialmente relevantes por el impacto social que tienen y el vínculo con la sociedad. El voluntariado, sin duda, es una de ellas", ha concluido.

Para José Luis Cabezas, "esta guía es un despertar en la comunidad universitaria, no solo en el estudiantado, sino en el profesorado, en el personal docente, investigador, personal técnico y de gestión y de administración, a las ventajas que tiene el voluntariado, una actividad que no es un fin para nosotros, sino un medio para transformar el entorno local en el que nos situamos".

Cabezas ha explicado además que "la universidad está haciendo una apuesta tan fuerte que hay un reconocimiento en los créditos por el aprendizaje que hacen con el voluntariado, que antes era tres y ahora se han ampliado hasta 12".

Ismael Román Moreno, con larga experiencia en voluntariado, ha comentado que "el enriquecimiento personal siempre llega a través la participación en las experiencias que podemos compartir y es necesario involucrarnos en aquello que se escapa a nuestro día a día que, además, nos da la oportunidad de salir de la zona de confort y experimentar".

Román ha reconocido que "quizás da un poco de miedo involucrarse con algún colectivo con el que no tenemos ninguna experiencia, pero es totalmente alentador, además de necesario para contribuir con responsabilidad al progreso social". Y ha concluido añadiendo que "creo que todos y todas debemos de ir a una e involucrarnos en este tipo de actividades".

La guía expone los principios fundamentales para comprender y desarrollar una actividad de voluntariado de calidad dentro y fuera de la Universidad. Entre sus objetivos principales se encuentran impulsar la formación del estudiantado y del conjunto de la comunidad universitaria mediante competencias transversales vinculadas a la igualdad y la inclusión; promover la acción solidaria en los campus de Granada, Ceuta y Melilla; y ofrecer orientaciones que permitan integrar la formación teórica con la práctica en entidades sociales.

Asimismo, el documento detalla las posibilidades de reconocimiento académico a través de créditos ECTS asociados a la participación en programas de voluntariado, reforzando el valor educativo y social de estas actividades.